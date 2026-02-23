La avalancha de importaciones y el estancamiento del consumo agudizan la crisis en la industria: ¿cómo golpeará al empleo privado?

El cierre de Fate, más que una señal de crisis en la industria

El cierre de la histórica planta de neumáticos Fate se convirtió en un símbolo del momento. Desde la consultora PxQ, dirigida por el ex viceministro Emmanuel Álvarez Agis, interpretaron la decisión como “una clara señal de que el ´ratio de sacrificio´ del programa antiinflacionario oficial es alto”. El informe analizó el comportamiento del sector entre 2023 y 2025 sobre la base de más de 66.000 precios relevados y concluyó que el incremento de las importaciones fue significativo: pasaron de U$S266 millones a U$S358 millones en ese período.