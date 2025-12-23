Carne vacuna: cayó el volumen de exportación y se dispararon las importaciones en noviembre

Los datos confirmados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) mostraron que, durante noviembre, los embarques de carne vacuna a todos los destinos totalizaron 64.477 toneladas peso producto, lo que representó una disminución del 5,4% con relación al volumen exportado el mes previo, junto con un valor medio un 2,7% inferior.
Más del 90% del volumen perdido durante el último mes responde a menores embarques con destino a China, que aun así continúa representando el 72% del total exportado en el mes, advirtió Mercado Ganadero Rosgan, que forma parte de la Bolsa de Comercio de Rosario
En lo que va del año, de enero a noviembre, el total embarcado a todos los destinos alcanza las 655.000 toneladas peso producto, generando ingresos por U$S3.531 millones.
En comparación con las exportaciones registradas en igual período de 2024, las cifras actuales muestran una caída del 14 % en volumen, pero un incremento del 17 % en la facturación.
De acuerdo con datos del Indec, en noviembre Argentina registró importaciones de carne vacuna por 1.483 toneladas, cifra que representa un incremento del 86% respecto del volumen ingresado el mes previo.
En lo que va del año, el total de carne importada alcanza las 14.400 toneladas peso producto, frente a las escasas 1.430 toneladas registradas en igual período de 2024. Brasil provee más del 80% del volumen total importado, mayoritariamente a través de carne congelada sin hueso.