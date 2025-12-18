Simplificación para las importaciones: cuáles son los objetos a los que no aplican las nuevas medidas

La mercadería debe cumplir con los requisitos para el ingreso o comercialización en al menos un país certificado en el listado de “Importación países de alta vigilancia”. Estos productos deben estar avalados por autoridades oficiales u organismos certificadores. La segunda opción es que la mercadería cuente con la garantía emitida por un Organismo Certificador y, la tercera, que cuente con informes de ensayo emitidos por un Laboratorio Acreditado que verifique el cumplimiento de las mismas exigencias requeridas en la República Argentina.