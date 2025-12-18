Secciones
Simplificación para las importaciones: cuáles son los objetos a los que no aplican las nuevas medidas

Hay un listado de países a los que aplicarán las flexibilizaciones para enviar mercancía a Argentina.

Aunque se facilitó el proceso para importar productos, sigue habiendo algunos que no podrán ingresar libremente al país.
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Este miércoles el Decreto 829/2025, publicado en el Boletín Oficial, estableció nuevas regulaciones para la importación de productos que flexibilizan los trámites para su ingreso. En este sentido, el texto compartido indica que “las exigencias técnicas requeridas para su importación se considerarán satisfechas siempre que cuenten” con algunas de las características detalladas en el propio documento.

La mercadería debe cumplir con los requisitos para el ingreso o comercialización en al menos un país certificado en el listado de “Importación países de alta vigilancia”. Estos productos deben estar avalados por autoridades oficiales u organismos certificadores. La segunda opción es que la mercadería cuente con la garantía emitida por un Organismo Certificador y, la tercera, que cuente con informes de ensayo emitidos por un Laboratorio Acreditado que verifique el cumplimiento de las mismas exigencias requeridas en la República Argentina.

Qué productos no podrán importarse pese a las flexibilizaciones

En su 4° artículo, el Decreto indica que algunos productos quedan excluidos de las flexibilizaciones a las importaciones. Entre ellos, están: armas, explosivos y sustancias químicas; mercaderías usadas y/o reacondicionadas; aquellas cuya comercialización se encuentre prohibida en Argentina. También se excluyen productos sin procesamiento industrial y subproductos silvoagropecuarios, de ganadería y pesca, semillas, frutas, material reproductivo, productos pecuarios y carnes, productos silvícolas, madera y subproductos.

Tampoco podrán importarse los medicamentos que se incluyen en el Decreto N° 150 del 20 de enero de 1992; los productos alimenticios referidos en el Decreto N° 2126 del 30 de junio de 1971; 1812 del 29 de septiembre de 1992 y 815 del 27 de junio de 1999. Lo mismo aplica para fertilizantes y enmiendas del Decreto N° 101/2025 y las mercaderías sobre las que una ley específica establezca requerimientos particulares.

¿Para qué países se flexibilizan las importaciones?

En el Decreto también se adjuntó un archivo anexo que indica los países que podrán enviar productos a Argentina con menor cantidad de requisitos. En el listado de “Importación Países de Alta Vigilancia”, firmado por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Adolfo Sturzenegger, se encuentran: Australia, países del EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio), países de la Unión Europea, Estados Unidos de América, Estado de Israel, Japón, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

