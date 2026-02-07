La tradición frutícola y las importaciones

Uno de los cambios introducidos por el Gobierno, en línea con la política impulsada por el presidente Milei, fue la apertura del mercado local a productos importados. El objetivo es aumentar la competencia y forzar al producto nacional a mejorar su competitividad y calidad. Sin embargo, esta apertura se concretó antes de que a los productores se les haya reducido la carga impositiva, de que se bajen los costos internos y de que se implemente una reforma laboral. Como resultado, el productor local enfrenta una competencia desleal, al tener que competir con productos provenientes de países con estructuras de costos considerablemente más bajas. En este escenario, no alcanza con mejorar la productividad o la eficiencia, ya que muchos de los costos no dependen del productor y resultan excesivamente elevados.