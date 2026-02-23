Horóscopo chino: qué hacer para potenciar la energía de este lunes, según Ludovica Squirru

La sabiduría oriental y su principal portavoz, Ludovica Squirru, señalan que este lunes la vibración demanda adaptación. Forzar procesos que requieren paciencia puede generarnos contratiempos en el intento de traer bienestar a nuestra vida. En esta ocasión, el horóscopo chino nos invita a mover estructuras internas pero siempre con cautela para fluir con el “soplo” que corre en este ciclo.
La astróloga dejó en claro que fluir y adaptarse es la mejor manera de transitar este lunes. Hoy, la fuerza dominante es la Tierra Yang, un elemento que, como el suelo que pisamos, aporta cierta estabilidad pero que puede sentirse demasiado limitante si no nos amoldamos a los giros del entorno.
La energía vital de hoy
En su informe, la pitonisa señaló que el flujo vital de hoy o el Ki diario marca el número 2. Esto se refiere a esa resonancia que rige según el sistema de las Nueve Estrellas. Este valor está asociado a la receptividad y la nutrición; es decir, es un momento para dejarse llevar y simplemente trabajar desde un lugar de servicio y apoyo para los demás, siendo pacientes y recordando que la recompensa llega en algún momento.
Esta jornada está gobernada por el Dragón, un arquetipo que tiene oposición directa con el Perro. El pulso desenfrenado de este animal zodiacal puede chocar con la parsimonia y la sencillez del segundo. Quienes pertenecen al regente del Perro podrían sentir una etapa de mayor fricción, desafíos o imprevistos que los obligarán a salir de su zona de confort para resolver conflictos.
Pero no todo es choque y enfrentamiento en la rueda de los signos. Las concordias y afinidades señalan a los que hoy vibran en sintonía con el Dragón. La Rata, el Mono (que forman el triángulo de afinidad), junto a la Serpiente, el Gallo y el Chancho, encontrarán un camino más despejado para concretar sus metas y disfrutar de vínculos armoniosos.
Cómo fluir para potenciar la jornada
En este tiempo, hay actividades que potencian la energía y hay otras que es mejor postergar. La experta fue clara en sus sugerencias para aprovechar el flujo de hoy. Es un momento ideal para "concebir, orar o decretar", lo que sugiere una fuerte carga espiritual y de manifestación. También es propicio para los encuentros afectivos, como visitar amigos o familiares, e incluso para realizar modificaciones en el hogar, como "cambiar de lugar la cama".
Qué evitar para no bloquear la energía
A pesar de ser una fecha favorable para lo social, existen restricciones importantes para evitar contratiempos materiales o legales. Squirru aconsejó dilatar eventos de gran trascendencia como casamientos o inauguraciones. El elemento Tierra Yang, al ser tan denso, no es la mejor aliada para tareas de excavación o instalaciones técnicas complejas.
"Evitar casarse, inaugurar, cavar, instalar gas o electricidad", advirtió la autora en su guía diaria. La clave de este lunes reside en la introspección y el servicio social, dejando de lado los grandes inicios materiales para un momento de mayor fluidez.