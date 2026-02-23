Horóscopo chino: qué hacer para potenciar la energía de este lunes, según Ludovica Squirru

La energía vital de hoy

En su informe, la pitonisa señaló que el flujo vital de hoy o el Ki diario marca el número 2. Esto se refiere a esa resonancia que rige según el sistema de las Nueve Estrellas. Este valor está asociado a la receptividad y la nutrición; es decir, es un momento para dejarse llevar y simplemente trabajar desde un lugar de servicio y apoyo para los demás, siendo pacientes y recordando que la recompensa llega en algún momento.