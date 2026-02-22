El domingo estará nublado en Tucumán y se anuncian lluvias por la noche

El estado del tiempo continuará siendo inestable en toda la región y, según el pronóstico, para este domingo se espera una jornada con mucha nubosidad y no se descartan nuevas lluvias por la tarde y la noche.
La jornada comenzó con cielo cubierto y con una temperatura mínima de 20 °C. La humedad superó el 80% y los vientos fueron suaves desde el sector sudeste. En algunas regiones se registraron precipitaciones leves.
Pese a que, a lo largo de la mañana la nubosidad podría ser variable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que al mediodía el cielo se volverá a poblar de nubes. La temperatura promediará los 24 °C y la humedad rondará el 70%.
Hacia la tarde la temperatura llegará a su máxima anunciada de 25 °C, al tiempo que la nubosidad continuará siendo del 88%. Los vientos soplarán suaves desde el sudeste, mientras que la humedad rozará el 80%.
Para la noche, el SMN advierte el regreso de las lluvias, que podrían presentarse como tormentas dispersas en diferentes puntos de la provincia. La temperatura descenderá hasta los 22 °C y la humedad superará el 90%.
¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán?
Desde el SMN advierten que las precipitaciones continuarían mañana y el domingo. La temperatura mínima esperada para el sábado es de 20 °C, con una máxima de 26 °C. Las condiciones serían muy similares durante el domingo, que se cerraría con precipitaciones débiles.