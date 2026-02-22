Secciones
El domingo estará nublado en Tucumán y se anuncian lluvias por la noche

La temperatura mínima fue de 20 °C. La humedad volverá a ser alta. El pronóstico extendido.

El domingo estará nublado en Tucumán y se anuncian lluvias por la noche ARCHIVO LA GACETA
Hace 12 Min

El estado del tiempo continuará siendo inestable en toda la región y, según el pronóstico, para este domingo se espera una jornada con mucha nubosidad y no se descartan nuevas lluvias por la tarde y la noche.  

La jornada comenzó con cielo cubierto y con una temperatura mínima de 20 °C. La humedad superó el 80% y los vientos fueron suaves desde el sector sudeste. En algunas regiones se registraron precipitaciones leves. 

Pese a que, a lo largo de la mañana la nubosidad podría ser variable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que al mediodía el cielo se volverá a poblar de nubes. La temperatura promediará los 24 °C y la humedad rondará el 70%. 

Hacia la tarde la temperatura llegará a su máxima anunciada de 25 °C, al tiempo que la nubosidad continuará siendo del 88%. Los vientos soplarán suaves desde el sudeste, mientras que la humedad rozará el 80%. 

Para la noche, el SMN advierte el regreso de las lluvias, que podrían presentarse como tormentas dispersas en diferentes puntos de la provincia. La temperatura descenderá hasta los 22 °C y la humedad superará el 90%. 

¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán?

Desde el SMN advierten que las precipitaciones continuarían mañana y el domingo. La temperatura mínima esperada para el sábado es de 20 °C, con una máxima de 26 °C. Las condiciones serían muy similares durante el domingo, que se cerraría con precipitaciones débiles. 

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalSan Javier
