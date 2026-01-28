¿Cerca de la catástrofe nuclear? El Reloj del Apocalipsis alcanzó el punto más crítico desde 1947

Rusia, China, Estados Unidos y otros países se han “vuelto cada vez más agresivos, hostiles y nacionalistas”, indicó el grupo de científicos en un comunicado que anunciaba el adelanto del reloj, decidido tras la consulta de un comité que incluye a ocho laureados con el premio Nobel. “Los entendimientos globales arduamente conquistados se están derrumbando, acelerando una competencia de poderío de gran escala en la que el ganador se lo lleva todo y socavando la cooperación internacional, fundamental para reducir los riesgos de guerra nuclear, de cambio climático, de uso indebido de biotecnologías, de amenaza potencial de la inteligencia artificial y otros peligros apocalípticos”, afirmaron.