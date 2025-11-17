¿“No proliferación nuclear?” Eppur si muove

Camino de los hechos

Truman, devenido entonces presidente por muerte del titular del gobierno estadounidenses Franklin D. Roosevelt el 12 de abril de 1945, consultaba con los otros pares sobre la necesidad de finalizar el remanente oriental de la guerra. Ya tenía conocimiento por comunicado en clave y secreto del éxito de la prueba de la primera explosión atómica del 16 de julio de 1945 en el desierto de Nevada (EE.UU). Se lo confió a medias a sus interlocutores de Potsdam (una “bomba muy poderosa” sin explicitar que fuera “atómica”). Finalmente decidió el camino de los hechos: envió un ultimátum al imperio japonés para una rendición incondicional so pena de ser destruido militarmente. Claro que el término “incondicional” de la intimación rozaba la intangibilidad cuasi divina que se le atribuían a Hirohito, el emperador de Japón. Una táctica elemental, sencilla, en tanto encerraba en su estructura una determinada intención de provocar (con aquello de lo “incondicional” de la rendición) el “no”.