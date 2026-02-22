Desbaratan un plan para matar a un ministro de Seguridad, a un juez y a un fiscal

Según el testimonio del delator, Airaldi manifestaba un profundo resentimiento, alegando que el magistrado le había “inventado una causa” y que el fiscal ya tenía “todo arreglado” para asegurar una condena de quince años de prisión. Para ejecutar la venganza, el capo habría pactado el pago de 40.000 dólares a un sicario uruguayo. El plan original situaba la ejecución en las exclusivas playas de Punta del Este, aprovechando el periodo vacacional de Candioti y Ríos en el país vecino. Por otro lado, el atentado contra el ministro Roncaglia estaba diseñado para ocurrir en territorio argentino, específicamente durante un trayecto en motocicleta hacia la propiedad de unos allegados cerca de Paraná, razón por la cual el precio por su cabeza era significativamente más elevado debido al mayor riesgo operativo.