Encontraron con vida a Luis Bueso, el comerciante desaparecido en Famaillá

Bueso había sido visto por última vez el jueves alrededor de las 15.17, cuando salió de su local ubicado en Belgrano al 300.

Hace 1 Hs

Luego de días de intensa búsqueda, este domingo fue hallado con vida Luis Bueso, el comerciante de 74 años que había desaparecido el sábado por la tarde en Famaillá, Tucumán.

El hombre fue localizado sobre la ruta provincial 322, en el tramo que conecta García Fernández con Lules. En la misma zona también fue encontrado su automóvil.

Desapareció el jueves y lo hallaron este domingo

Bueso había sido visto por última vez el viernes alrededor de las 15.17, cuando salió de su local del rubro oftalmológico ubicado en Belgrano al 300, en Famaillá. El movimiento quedó registrado por cámaras de seguridad.

Al no responder llamados ni mensajes, su familia radicó la denuncia y se activó un operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes y difusión del caso.

Este domingo, efectivos que recorrían la zona lograron ubicarlo a la vera de la ruta. A pocos metros apareció su vehículo, un Toyota Corolla blanco, que también era intensamente buscado.

Preocupación por su salud

Sus familiares habían señalado que el comerciante padece hipertensión y diabetes, y que el año pasado había atravesado episodios de desorientación. Además, había dejado en el negocio los medicamentos que utiliza a diario, lo que había incrementado la alarma.

Tras ser encontrado, fue asistido y trasladado para una evaluación médica preventiva, con el fin de determinar su estado general.

Alivio tras días de angustia

El hallazgo puso fin a la incertidumbre que se había generado en la comunidad del sur tucumano desde la tarde del sábado.

Ahora, las autoridades trabajan para reconstruir el recorrido que realizó y establecer en qué circunstancias permaneció durante los días en que estuvo desaparecido.

