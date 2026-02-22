Entre cerros y pircas, la receta jesuita perdura en una estancia de Tafí del Valle

El paso del tiempo, sin embargo, no significó inmovilidad. La receta histórica se preservó, aunque incorporó ajustes técnicos vinculados a la higiene y la calidad. “Hoy por hoy tienen que ver más que nada con la calidad, con la higiene y todo eso, que es, por ejemplo, comprar el fermento o comprar un cuajo, cuando antiguamente se utilizaban los estómagos de los rumiantes”, explicó. Aun así, subrayó la persistencia del respeto a los orígenes de su producto. “Tenemos todavía el 95% de la elaboración de nuestro queso de forma artesanal”, relató.