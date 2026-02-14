Secciones
SociedadActualidad

VTV en Tucumán: los cinco puntos que tenés que conocer antes de salir de vacaciones

La vigencia del certificado varía según la antigüedad del vehículo. El examen es exhaustivo para reducir riesgos en ruta.

La VTV debe hacerse cada dos años para vehículos de hasta siete años y cada un año para vehículos de más de siete años. La VTV debe hacerse cada dos años para vehículos de hasta siete años y cada un año para vehículos de más de siete años.
Hace 2 Hs

En plena temporada de vacaciones de verano, miles de tucumanos preparan sus vehículos para salir a la ruta. Sin embargo, antes de cargar las valijas, es fundamental contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente, un requisito obligatorio para circular por todo el país.

Este control mecánico y ambiental no solo es una exigencia legal, sino una garantía de seguridad para el conductor y su familia. En Tucumán, cada municipio dispone de plantas habilitadas para realizar este trámite. A continuación, repasamos los seis puntos clave que debés conocer antes de sacar tu turno.

Este trámite es obligatorio para circular por todo el país. y en Tucumán cada municipio cuenta con una planta dedicada a estos controles que tienen seis puntos claves a conocer.

1- ¿Qué se verifica?

Durante la verificación se chequea el estado de luces; sistema de dirección; sistema de frenos; sistema de suspensión y ejes; chasis, motor y transmisión; paragolpes, puertas, parabrisas y emisión de contaminantes (sistema de gases, escape, ruidos y bocina)

2- ¿Qué documentación se requiere?

Una vez que se acude a la cita, debe presentarse tarjeta verde y carnet del conductor. No es obligatorio presentar el titular ni otro tipo de documentación. Los talleres abren sus puertas de 8 a 18, de lunes a viernes. Los sábados ese horario se reduce de 8 a 13.

3- ¿Cada cuánto tiempo debe renovarse?

Para un auto o camioneta cero kilómetro recién salido de la agencia y de uso particular, el plazo es de tres años para realizar la primera verificación.

La segunda será otorgada por dos años, al igual que la tercera. No obstante, luego de los siete años del mismo, las habitaciones deben realizarse de forma anual.

4- Exenciones: ¿Quiénes no pagan la VTV en Tucumán?

La normativa provincial contempla casos en los que el trámite es gratuito:

- Vehículos oficiales: pertenecientes a organismos públicos, fuerzas de seguridad, bomberos o municipios.

- Personas con discapacidad: quienes tengan un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pueden realizar una VTV gratuita por año para un vehículo registrado a su nombre o al de un familiar directo (padre, madre, cónyuge o tutor).

5- Medios de pago aceptados

En todas las plantas de VTV Tucumán el pago se realiza el mismo día del turno y se pueden usar:

Efectivo

Tarjeta de débito

Tarjeta de crédito

Transferencia bancaria

Cheques

Temas El PaísContaminación
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Verano 2025: crece la demanda para hacer la VTV y alertan que sin el trámite no se puede salir a la ruta

Verano 2025: crece la demanda para hacer la VTV y alertan que sin el trámite no se puede salir a la ruta

La VTV, más estricta: el nuevo requisito que puede hacerte reprobar el trámite

La VTV, más estricta: el nuevo requisito que puede hacerte reprobar el trámite

Truco para el hogar: cómo solucionar un problema muy común en las paredes con papel aluminio

Truco para el hogar: cómo solucionar un problema muy común en las paredes con papel aluminio

Qué pasa si ponés laurel en el lavarropas: el truco inesperado

Qué pasa si ponés laurel en el lavarropas: el truco inesperado

Carnaval de la Familia en El Cadillal: Sergio Galleguillo dará un show gratuito en Tucumán

Carnaval de la Familia en El Cadillal: Sergio Galleguillo dará un show gratuito en Tucumán

Lo más popular
Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo
1

Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo

El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle
2

El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón
3

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo
4

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Javier Milei podría visitar Tucumán en marzo con el “Tour de la gratitud”
5

Javier Milei podría visitar Tucumán en marzo con el “Tour de la gratitud”

Quique Felman, bajo investigación en Estados Unidos: cómo empezó la causa y en qué instancia está
6

"Quique" Felman, bajo investigación en Estados Unidos: cómo empezó la causa y en qué instancia está

Más Noticias
Día de los enamorados: cuál es el impacto que causan el amor y las rupturas en el sistema cardiovascular, según la Medicina

Día de los enamorados: cuál es el impacto que causan el amor y las rupturas en el sistema cardiovascular, según la Medicina

Fin de semana XXL: experiencias que no te podés perder en San Miguel de Tucumán

Fin de semana XXL: experiencias que no te podés perder en San Miguel de Tucumán

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

Planes para la noche de San Valentín: ¿las lluvias permitirán las salidas románticas?

Planes para la noche de San Valentín: ¿las lluvias permitirán las salidas románticas?

Tucumán vivirá un fin de semana largo con lluvia y altas temperaturas

Tucumán vivirá un fin de semana largo con lluvia y altas temperaturas

Parkinson: cuál es el síntoma oculto y silencioso que puede anticipar la enfermedad

Parkinson: cuál es el síntoma oculto y silencioso que puede anticipar la enfermedad

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo

Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo

Comentarios