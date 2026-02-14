VTV en Tucumán: los cinco puntos que tenés que conocer antes de salir de vacaciones

En plena temporada de vacaciones de verano, miles de tucumanos preparan sus vehículos para salir a la ruta. Sin embargo, antes de cargar las valijas, es fundamental contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente, un requisito obligatorio para circular por todo el país.
Este control mecánico y ambiental no solo es una exigencia legal, sino una garantía de seguridad para el conductor y su familia. En Tucumán, cada municipio dispone de plantas habilitadas para realizar este trámite. A continuación, repasamos los seis puntos clave que debés conocer antes de sacar tu turno.
1- ¿Qué se verifica?
Durante la verificación se chequea el estado de luces; sistema de dirección; sistema de frenos; sistema de suspensión y ejes; chasis, motor y transmisión; paragolpes, puertas, parabrisas y emisión de contaminantes (sistema de gases, escape, ruidos y bocina)
2- ¿Qué documentación se requiere?
Una vez que se acude a la cita, debe presentarse tarjeta verde y carnet del conductor. No es obligatorio presentar el titular ni otro tipo de documentación. Los talleres abren sus puertas de 8 a 18, de lunes a viernes. Los sábados ese horario se reduce de 8 a 13.
3- ¿Cada cuánto tiempo debe renovarse?
Para un auto o camioneta cero kilómetro recién salido de la agencia y de uso particular, el plazo es de tres años para realizar la primera verificación.
La segunda será otorgada por dos años, al igual que la tercera. No obstante, luego de los siete años del mismo, las habitaciones deben realizarse de forma anual.
4- Exenciones: ¿Quiénes no pagan la VTV en Tucumán?
La normativa provincial contempla casos en los que el trámite es gratuito:
- Vehículos oficiales: pertenecientes a organismos públicos, fuerzas de seguridad, bomberos o municipios.
- Personas con discapacidad: quienes tengan un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pueden realizar una VTV gratuita por año para un vehículo registrado a su nombre o al de un familiar directo (padre, madre, cónyuge o tutor).
5- Medios de pago aceptados
En todas las plantas de VTV Tucumán el pago se realiza el mismo día del turno y se pueden usar:
Efectivo
Tarjeta de débito
Tarjeta de crédito
Transferencia bancaria
Cheques