Necesidad y límites de la reforma laboral

En referencia a la apertura de mercados es común escuchar desde empresarios hasta analistas aceptar que la economía no puede ser cerrada al mundo pero advertir que no es admisible una apertura indiscriminada sino que primero se debe “nivelar la cancha”. Es una vieja excusa para no cambiar. Se pide la nivelación pero no se hace nada para que ocurra, por lo que la protección continúa sostenida en los viejos llantos de la industrialización, la soberanía, la burguesía nacional, el costo social y así. Sin embargo, pareciera que con este gobierno nacional la apertura internacional es un dato, no una posibilidad. Por lo tanto, los involucrados deberán trabajar por la nivelación en vez de declamarla. O sea, más les vale hacer lobby por nuevas leyes tributarias, nacionales y provinciales, así como laborales y educativas, y todo con superávit fiscal. No tienen otra.