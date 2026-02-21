Secciones
El bloque de La Libertad Avanza pidió la expulsión de Florencia Carignano tras desconectar los cables del sistema taquigráfico en plena sesión

La diputada de Unión por la Patria defendió su accionar y sostuvo que lo volvería a hacer para frenar una ley que, según afirmó, le quita derechos a los trabajadores.

Diputada Florencia Carignano.
Hace 35 Min

El bloque de La Libertad Avanza pidió la expulsión de la diputada Florencia Carignano, mediante un comunicado que fue publicado este viernes por la noche en la red social X, luego de que durante la sesión por la reforma laboral desconectara los cables del personal taquigráfico en pleno recinto.

Desde el bloque opositor denunciaban que el oficialismo pretendía avanzar con un esquema de debate acotado, con un número limitado de oradores y escaso margen para cuestiones de privilegio y homenajes. En ese marco, varios legisladores se acercaron al estrado del presidente de la Cámara, Martín Menem, para expresar su rechazo.

Entre ellos estuvo Carignano, quien tras ubicarse a pocos metros del escritorio de los taquígrafos, retiró los cables. La secuencia fue registrada en video por la diputada libertaria Lilia Lemoine, quien difundió las imágenes.

Antes de que esa solicitud se hiciera pública, Carignano habló por Radio 10 y reivindicó su accionar. "Lo volvería a hacer para impedir que se trate esa ley nefasta”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el objetivo era frenar una iniciativa que consideró perjudicial para los trabajadores, según informó La Nación.

La diputada de Unión por la Patria aseguró que intentaban impedir el inicio de la sesión porque, según su versión, no estaban dadas las condiciones reglamentarias. “No nos querían dar la palabra y reducían la lista de oradores”, expresó, y acusó a la presidencia de la Cámara de incumplir acuerdos previos alcanzados en la reunión de labor parlamentaria. “En un momento se cayó el quórum y la sesión debería haberse levantado, pero no lo hicieron", cuestionó la diputada.

La diputada también apuntó contra los integrantes de La Libertad Avanza. “Nos ponen enfrente gente descerebrada”, lanzó, en referencia a los legisladores oficialistas. En particular, criticó a Lemoine por filmar la escena. “No participa ni habla, se la pasa grabando”, afirmó.

En su defensa, Carignano sostuvo que la discusión de fondo es el contenido de la reforma laboral. “Se escandalizan por un cable y no por una ley que le quita derechos a los trabajadores”, argumentó. Según su mirada, el proyecto retrocede en garantías históricas y deja a los empleados en una situación de vulnerabilidad frente a los empleadores.

Comentarios