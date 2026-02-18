La Justicia ordenó desalojar el predio de FATE: los trabajadores aseguran que se quedarán hasta que reabra la fábrica

Según el escrito, el ingreso se habría producido “mediante violencia y en forma clandestina”, lo que, a criterio del fiscal, implicó “turbar la pacífica e ininterrumpida posesión” de los propietarios. Se mencionaron daños en el tejido perimetral y en una puerta de acceso, además de la permanencia de manifestantes en la terraza del edificio sin intención de retirarse.