Tras la aprobación de la ley de amnistía, Venezuela liberará a 379 presos políticos

Tras la sanción de la Ley de Amnistía en Venezuela, el régimen chavista confirmó que liberará a 379 presos políticos, y se espera que las primeras liberaciones comiencen este sábado.
El diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión legislativa que redactó la ley y monitorea de cerca su aplicación, explicó que el Ministerio Público ya presentó ante los tribunales las solicitudes correspondientes y que las excarcelaciones deberían concretarse este sábado. Del total de beneficiados, 371 personas están detenidas en Caracas, mientras que el resto se encuentra distribuido en las provincias de Barinas, Portuguesa y Monagas.
En medio de este clima de expectativa, familiares de presos políticos permanecían concentrados frente a cárceles y centros de detención del país, a la espera de noticias sobre sus allegados.
Paralelamente, la Asamblea Nacional formalizó la creación de una comisión especial encargada de supervisar la implementación de la ley. El cuerpo, presidido por Arreaza y con la dirigente opositora Nora Bracho como vicepresidenta, tiene entre sus atribuciones la revisión de situaciones que no hayan sido contempladas inicialmente en el texto legal.
En su primera jornada de funcionamiento, la comisión se declaró en sesión permanente y abrió canales de diálogo con el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría Pública, con el objetivo de acelerar los trámites. Rodríguez reclamó celeridad en el análisis de los casos excluidos y se estableció un plazo máximo de quince días para responder cada solicitud de amnistía.
Detenidos en Venezuela
La ONG Foro Penal anticipó que elevará al Parlamento un listado con 232 nuevos casos de personas detenidas por motivos políticos para que sean evaluados bajo el nuevo marco legal. El objetivo, explicaron desde la organización, es evitar que víctimas de violaciones a los derechos humanos queden excluidas de los beneficios de la amnistía tras el cambio de gobierno.
La ley establece que el período alcanzado por la medida comprende los años 1999 hasta 2026, aunque delimita una serie de coyunturas políticas específicas, lo que deja fuera determinadas detenciones y todos los casos vinculados a operaciones militares. No obstante, la propia normativa habilita a la comisión a recomendar medidas alternativas para los casos que analice.