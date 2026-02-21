Secciones
Mundo

Tras la aprobación de la ley de amnistía, Venezuela liberará a 379 presos políticos

La medida establece que el período alcanzado por la medida comprende los años 1999 hasta 2026, aunque delimita una serie de coyunturas políticas específicas.

VENEZUELA. Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello tras la sanción de la ley de amnistía. VENEZUELA. Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello tras la sanción de la ley de amnistía.
Hace 2 Hs

Tras la sanción de la Ley de Amnistía en Venezuela, el régimen chavista confirmó que liberará a 379 presos políticos, y se espera que las primeras liberaciones comiencen este sábado.

El diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión legislativa que redactó la ley y monitorea de cerca su aplicación, explicó que el Ministerio Público ya presentó ante los tribunales las solicitudes correspondientes y que las excarcelaciones deberían concretarse este sábado. Del total de beneficiados, 371 personas están detenidas en Caracas, mientras que el resto se encuentra distribuido en las provincias de Barinas, Portuguesa y Monagas.

Venezuela aprobó una histórica ley de amnistía política

Venezuela aprobó una histórica ley de amnistía política

En medio de este clima de expectativa, familiares de presos políticos permanecían concentrados frente a cárceles y centros de detención del país, a la espera de noticias sobre sus allegados.

Paralelamente, la Asamblea Nacional formalizó la creación de una comisión especial encargada de supervisar la implementación de la ley. El cuerpo, presidido por Arreaza y con la dirigente opositora Nora Bracho como vicepresidenta, tiene entre sus atribuciones la revisión de situaciones que no hayan sido contempladas inicialmente en el texto legal.

En su primera jornada de funcionamiento, la comisión se declaró en sesión permanente y abrió canales de diálogo con el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría Pública, con el objetivo de acelerar los trámites. Rodríguez reclamó celeridad en el análisis de los casos excluidos y se estableció un plazo máximo de quince días para responder cada solicitud de amnistía.

Detenidos en Venezuela

La ONG Foro Penal anticipó que elevará al Parlamento un listado con 232 nuevos casos de personas detenidas por motivos políticos para que sean evaluados bajo el nuevo marco legal. El objetivo, explicaron desde la organización, es evitar que víctimas de violaciones a los derechos humanos queden excluidas de los beneficios de la amnistía tras el cambio de gobierno.

El argentino que sobrevivió al Helicoide: “En Venezuela te desaparecen para usarte como moneda de cambio”

El argentino que sobrevivió al Helicoide: “En Venezuela te desaparecen para usarte como moneda de cambio”

La ley establece que el período alcanzado por la medida comprende los años 1999 hasta 2026, aunque delimita una serie de coyunturas políticas específicas, lo que deja fuera determinadas detenciones y todos los casos vinculados a operaciones militares. No obstante, la propia normativa habilita a la comisión a recomendar medidas alternativas para los casos que analice.

Temas VenezuelaNicolás MaduroDelcy Rodríguez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
España ofrece ayuda humanitaria a Cuba, a través de la ONU

España ofrece ayuda humanitaria a Cuba, a través de la ONU

Lo más popular
Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”
1

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito
2

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales
3

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

“Se terminó con más de 70 años de atrasos”, destacó el oficialismo sobre la reforma laboral
4

“Se terminó con más de 70 años de atrasos”, destacó el oficialismo sobre la reforma laboral

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”
5

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”

Qué es la “cadena de consumo” en fiestas con fines comerciales
6

Qué es la “cadena de consumo” en fiestas con fines comerciales

Más Noticias
Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

“Se terminó con más de 70 años de atrasos”, destacó el oficialismo sobre la reforma laboral

“Se terminó con más de 70 años de atrasos”, destacó el oficialismo sobre la reforma laboral

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”

Qué es la “cadena de consumo” en fiestas con fines comerciales

Qué es la “cadena de consumo” en fiestas con fines comerciales

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito

La vinculación del ex príncipe Andrés con el caso Epstein: cómo se consiguió una foto histórica

La vinculación del ex príncipe Andrés con el caso Epstein: cómo se consiguió una foto histórica

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Comentarios