Tras la aprobación de la ley de amnistía, Venezuela liberará a 379 presos políticos

El diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión legislativa que redactó la ley y monitorea de cerca su aplicación, explicó que el Ministerio Público ya presentó ante los tribunales las solicitudes correspondientes y que las excarcelaciones deberían concretarse este sábado. Del total de beneficiados, 371 personas están detenidas en Caracas, mientras que el resto se encuentra distribuido en las provincias de Barinas, Portuguesa y Monagas.