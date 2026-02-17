Secciones
España ofrece ayuda humanitaria a Cuba, a través de la ONU

La crisis económica en la isla empeora por las sanciones.

Hace 6 Hs

MADRID, España.- El Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó que el país europeo brindará ayuda humanitaria a Cuba, sumida en una profunda crisis económica agravada por presiones de Washington. Lo hará a través de Naciones Unidas, anunció la cancillería, tras una reunión en Madrid de los jefe de la diplomacia española y cubana.

“España prestará ayuda humanitaria (...) a Cuba a través del sistema de Naciones Unidas en alimentación y productos sanitarios de primera necesidad”, indicó un breve comunicado del ministerio, que no especificó calendario ni cantidades de la ayuda.

Cuba enfrenta una grave crisis energética tras el fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela a raíz de la caída de Nicolás Maduro y las amenazas de Washington de imponer aranceles a los países que le vendan petróleo a la isla.

Medidas de emergencia

En esta coyuntura, el gobierno comunista aplica desde ayer medidas de emergencia: restringe la venta de combustible y reduce el transporte público, actividad que ya estaba muy deprimida por el impacto de la prolongada crisis económica, con apagones y escasez de alimentos y medicinas.

“La situación en Cuba tras el endurecimiento del embargo” estadounidense fue abordada en la reunión entre el ministro español José Manuel Albares y el canciller cubano, Bruno Rodríguez, señaló el comunicado.

“Reiteramos la voluntad de reforzar el diálogo político, económico-comercial y la cooperación en beneficio de ambos países, frente a los quebrantamientos de la Paz, la Seguridad y el Derecho Internacional y a la creciente agresión de Estados Unidos contra Cuba”, dijo Rodríguez.

La decisión de ahogar a la isla cuenta con el apoyo de la opositora venezolana, María Corina Machado, quien anticipó que los gobiernos de Cuba y de Nicaragua caerán. “Una vez desmantelemos el régimen criminal en Venezuela, Cuba será el próximo, Nicaragua le seguirá. Por primera vez en la historia, tendremos las Américas libres de comunismo y dictadura”, dijo en una conferencia en Munich la premio Nobel de la Paz (galardón que le regaló a Donald Trump).

Temas EspañaVenezuelaCubaNicolás MaduroDonald TrumpMaria Corina Machado
