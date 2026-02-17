España ofrece ayuda humanitaria a Cuba, a través de la ONU

La decisión de ahogar a la isla cuenta con el apoyo de la opositora venezolana, María Corina Machado, quien anticipó que los gobiernos de Cuba y de Nicaragua caerán. “Una vez desmantelemos el régimen criminal en Venezuela, Cuba será el próximo, Nicaragua le seguirá. Por primera vez en la historia, tendremos las Américas libres de comunismo y dictadura”, dijo en una conferencia en Munich la premio Nobel de la Paz (galardón que le regaló a Donald Trump).