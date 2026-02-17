El argentino que sobrevivió al Helicoide: “En Venezuela te desaparecen para usarte como moneda de cambio”

Rivara fue interceptado en una terminal de ómnibus en Barinas mientras intentaba regresar a Colombia tras las convulsas elecciones del 28 de julio de 2024. Su "delito" fue haber participado en las marchas convocadas por la opositora María Corina Machado. “No se necesitan razones para ir preso en Venezuela. A los extranjeros nos presentan ante el Sebin para usarnos como moneda de cambio o chantaje contra otros gobiernos”, explicó.