Preocupación en Boca: se confirmó la lesión de Leandro Paredes y será baja ante Racing

Boca recibió una noticia que impacta de lleno en la previa del clásico. Leandro Paredes no jugará ante Racing. El volante quedó descartado por un esguince en el tobillo derecho y no cuenta con el tiempo de recuperación necesario para llegar en condiciones al partido en la Bombonera.
La información fue confirmada por el periodista Diego Monroig, quien explicó que el propio médico le indicó que debía frenar luego de haberse infiltrado frente a Platense. Esta vez no volverá a hacerlo y la recomendación fue parar para evitar agravar la lesión.
La molestia se arrastra desde el último encuentro del año pasado y se acentuó en el empate ante Platense. En ese partido, Paredes dejó la cancha con hielo en la zona y visiblemente dolorido. “No puedo más”, se lo escuchó decir antes de salir reemplazado. Luego reconoció que venía jugando con una molestia en el tobillo.
El esguince lo obliga ahora a detenerse. El cuerpo técnico decidió preservarlo no solo para el clásico ante la Academia, sino también para el compromiso frente a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina, el martes 24 de febrero en Salta.
Se trata de una baja sensible en un tramo exigente del calendario. Paredes es una pieza central en el mediocampo y su ausencia obligará a rearmar el equipo para dos compromisos importantes. Su reemplazante, en principio, sería Milton Delgado.