Secciones
DeportesFútbol

Preocupación en Boca: se confirmó la lesión de Leandro Paredes y será baja ante Racing

El mediocampista sufrió un esguince en el tobillo derecho y no estará disponible para el clásico en la Bombonera por el Torneo Apertura; el cuerpo técnico decidió preservarlo para evitar una recaída.

EN ALERTA. Leandro Paredes dejó la cancha ante Platense con hielo en el tobillo derecho y ahora deberá frenar para recuperarse. EN ALERTA. Leandro Paredes dejó la cancha ante Platense con hielo en el tobillo derecho y ahora deberá frenar para recuperarse.
Hace 2 Hs

Boca recibió una noticia que impacta de lleno en la previa del clásico. Leandro Paredes no jugará ante Racing. El volante quedó descartado por un esguince en el tobillo derecho y no cuenta con el tiempo de recuperación necesario para llegar en condiciones al partido en la Bombonera.

La información fue confirmada por el periodista Diego Monroig, quien explicó que el propio médico le indicó que debía frenar luego de haberse infiltrado frente a Platense. Esta vez no volverá a hacerlo y la recomendación fue parar para evitar agravar la lesión.

La molestia se arrastra desde el último encuentro del año pasado y se acentuó en el empate ante Platense. En ese partido, Paredes dejó la cancha con hielo en la zona y visiblemente dolorido. “No puedo más”, se lo escuchó decir antes de salir reemplazado. Luego reconoció que venía jugando con una molestia en el tobillo.

El esguince lo obliga ahora a detenerse. El cuerpo técnico decidió preservarlo no solo para el clásico ante la Academia, sino también para el compromiso frente a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina, el martes 24 de febrero en Salta.

Se trata de una baja sensible en un tramo exigente del calendario. Paredes es una pieza central en el mediocampo y su ausencia obligará a rearmar el equipo para dos compromisos importantes. Su reemplazante, en principio, sería Milton Delgado.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsRacing ClubCopa ArgentinaLeandro ParedesMilton DelgadoClaudio ÚbedaTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“River no está para esto”: Juan Fernando Quintero asumió la culpa tras la derrota en La Paternal

“River no está para esto”: Juan Fernando Quintero asumió la culpa tras la derrota en La Paternal

Marcelo Gallardo no habló tras la derrota de River: qué dijo su ayudante de campo en la conferencia de prensa

Marcelo Gallardo no habló tras la derrota de River: qué dijo su ayudante de campo en la conferencia de prensa

Tucumán Central pone en marcha la venta de entradas para la final en Catamarca

Tucumán Central pone en marcha la venta de entradas para la final en Catamarca

Atlético Tucumán cambió el clima: del alivio en el vestuario al desafío en Córdoba

Atlético Tucumán cambió el clima: del alivio en el vestuario al desafío en Córdoba

Árbitros confirmados para la final del Regional: hay un asistente cordobés en la terna

Árbitros confirmados para la final del Regional: hay un asistente cordobés en la terna

Lo más popular
Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa
1

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio
2

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?
3

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia
4

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán
5

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo
6

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Más Noticias
Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Agenda de TV del martes: River juega por Copa Argentina y arrancan los playoffs de la Champions League

Agenda de TV del martes: River juega por Copa Argentina y arrancan los playoffs de la Champions League

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y dónde ver la pretemporada de la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y dónde ver la pretemporada de la Fórmula 1

Qué reveló el informe de la Fórmula 1 sobre el nuevo Alpine de Franco Colapinto

Qué reveló el informe de la Fórmula 1 sobre el nuevo Alpine de Franco Colapinto

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

Comentarios