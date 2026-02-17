Preocupación en Boca: se confirmó la lesión de Leandro Paredes y será baja ante Racing

La molestia se arrastra desde el último encuentro del año pasado y se acentuó en el empate ante Platense. En ese partido, Paredes dejó la cancha con hielo en la zona y visiblemente dolorido. “No puedo más”, se lo escuchó decir antes de salir reemplazado. Luego reconoció que venía jugando con una molestia en el tobillo.