Adam Bareiro será nuevo jugador de Boca: los detalles de su llegada y firma de contrato

Boca definió la llegada de Adam Bareiro y sumará así a su tercer refuerzo en este mercado de pases. El delantero paraguayo, de 29 años, arribará al país en las próximas horas, se realizará la revisión médica este viernes y luego firmará su contrato para incorporarse al plantel que dirige Claudio Úbeda.
La operación se destrabó después de varios días de negociaciones con Fortaleza. El club brasileño aceptó la propuesta del "Xeneize", que mejoró las condiciones de pago de la oferta inicial de U$S 3 millones por la totalidad del pase. El acuerdo se cerró justo a tiempo, ya que Boca contaba con un cupo extraordinario habilitado por la lesión de Rodrigo Battaglia.
Bareiro llega para reforzar una zona que quedó afectada por problemas físicos y salidas recientes. Edinson Cavani atravesó una lumbalgia que lo dejó varias semanas afuera y Milton Giménez continúa en recuperación tras una intervención quirúrgica, mientras que algunos juveniles ofensivos fueron cedidos. En ese escenario, el paraguayo competirá por un lugar en el ataque junto a Miguel Merentiel y el propio Cavani.
La negociación incluyó a River de manera indirecta, ya que el club de Núñez conservaba el 50% de los derechos económicos del futbolista. Sin embargo, la decisión final correspondió a Fortaleza, que poseía los derechos federativos. El equipo brasileño recibirá el dinero acordado y la mitad del monto ingresará al "Millonario" por su participación en la ficha.
El recorrido reciente de Bareiro tuvo varios movimientos. River lo había incorporado en 2024 tras su destacado paso por San Lorenzo, pero no logró convertir goles en los 16 partidos que disputó. Luego fue cedido a Al Rayyan de Qatar y más tarde recaló en Fortaleza, que adquirió el 50% de su pase. Allí logró continuidad y convirtió goles en el inicio de la temporada 2026, antes de que se concretara su salida.
El delantero también cuenta con experiencia en distintos clubes de Sudamérica y el exterior, con pasos por Olimpia y Nacional de Paraguay, Monterrey y San Luis de México, Alanyaspor de Turquía y el fútbol qatarí.