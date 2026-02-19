Adam Bareiro será nuevo jugador de Boca: los detalles de su llegada y firma de contrato

El recorrido reciente de Bareiro tuvo varios movimientos. River lo había incorporado en 2024 tras su destacado paso por San Lorenzo, pero no logró convertir goles en los 16 partidos que disputó. Luego fue cedido a Al Rayyan de Qatar y más tarde recaló en Fortaleza, que adquirió el 50% de su pase. Allí logró continuidad y convirtió goles en el inicio de la temporada 2026, antes de que se concretara su salida.