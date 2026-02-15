Secciones
DeportesFútbol

Alarma en Boca: Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar dejaron la cancha con dolencias ante Platense

El capitán pidió el cambio en el tramo final y el volante también evidenció molestias físicas; el viernes espera Racing.

CAPITÁN. Paredes pidió el cambio tras evidenciar dolor en el tobillo. CAPITÁN. Paredes pidió el cambio tras evidenciar dolor en el tobillo. Getty
Hace 2 Hs

Las luces de alarma se encendieron en Boca Juniors. Al empate sin goles frente a Platense se le sumó otra preocupación. Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar terminaron la noche con molestias físicas y dejaron abierta la incógnita de cara al próximo compromiso.

El capitán empezó a evidenciar incomodidad en el tobillo derecho ya durante la primera mitad. Intentó aguantar, pero en el tramo final del complemento miró hacia el banco, se dejó caer y pidió el cambio. Al retirarse, las imágenes mostraron hielo en la zona afectada.

Después del partido, el volante explicó la situación y llevó algo de claridad sobre lo sucedido. “Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible”, señaló. También asumió el momento deportivo del equipo y remarcó la necesidad de corregir errores en lo inmediato.

Lo de Ascacíbar, en tanto, tendría origen muscular. Sobre el cierre se lo vio tocarse reiteradamente la parte posterior de la pierna izquierda e incluso elongar al costado del campo, señales que no pasaron inadvertidas.

PREOCUPACIÓN. Ascacíbar terminó sentido y será evaluado en la semana. PREOCUPACIÓN. Ascacíbar terminó sentido y será evaluado en la semana.

El calendario no ofrece demasiado margen. El viernes, otra vez en La Bombonera, espera Racing. Con poco tiempo para recuperar piezas, el cuerpo técnico seguirá de cerca la evolución de dos nombres importantes en la estructura de Claudio Úbeda.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsLeandro ParedesClub Atlético PlatenseArgentinaClaudio ÚbedaTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué pasó entre Leandro Díaz y un hincha de Atlético en el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto?
1

¿Qué pasó entre Leandro Díaz y un hincha de Atlético en el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto?

Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0
2

Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0

De Pablo explicó la caída del dólar: Si el Central no comprara reservas, bajaría más rápido
3

De Pablo explicó la caída del dólar: "Si el Central no comprara reservas, bajaría más rápido"

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental
4

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental

Lunes, otra vez
5

Lunes, otra vez

¿Dónde se puede ver en vivo la final entre Tucumán Central y General Paz Juniors?
6

¿Dónde se puede ver en vivo la final entre Tucumán Central y General Paz Juniors?

Más Noticias
¿Qué pasó entre Leandro Díaz y un hincha de Atlético en el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto?

¿Qué pasó entre Leandro Díaz y un hincha de Atlético en el triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto?

Tres nombres, una misma esencia: la historia de Tucumán Central desde el cuartel hasta Villa Alem

Tres nombres, una misma esencia: la historia de Tucumán Central desde el cuartel hasta Villa Alem

“Entraron todos los goles que faltaron en las otras fechas”: Colace destacó la eficacia de Atlético para volver al triunfo

“Entraron todos los goles que faltaron en las otras fechas”: Colace destacó la eficacia de Atlético para volver al triunfo

¿Dónde se puede ver en vivo la final entre Tucumán Central y General Paz Juniors?

¿Dónde se puede ver en vivo la final entre Tucumán Central y General Paz Juniors?

Arranca el sueño de San Martín: hora y por donde ver el debut frente a Patronato

Arranca el sueño de San Martín: hora y por donde ver el debut frente a Patronato

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental

Con orden y contundencia, Atlético Tucumán se desahogó en el Monumental

Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0

Goleada y reconciliación: Atlético celebró San Valentín con un 4-0

Atlético Tucumán y el Día de los Enamorados: historias de amor en 25 de Mayo y Chile

Atlético Tucumán y el Día de los Enamorados: historias de amor en 25 de Mayo y Chile

Comentarios