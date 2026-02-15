Alarma en Boca: Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar dejaron la cancha con dolencias ante Platense

Después del partido, el volante explicó la situación y llevó algo de claridad sobre lo sucedido. “Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible”, señaló. También asumió el momento deportivo del equipo y remarcó la necesidad de corregir errores en lo inmediato.