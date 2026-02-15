Alarma en Boca: Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar dejaron la cancha con dolencias ante Platense

Las luces de alarma se encendieron en Boca Juniors. Al empate sin goles frente a Platense se le sumó otra preocupación. Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar terminaron la noche con molestias físicas y dejaron abierta la incógnita de cara al próximo compromiso.
El capitán empezó a evidenciar incomodidad en el tobillo derecho ya durante la primera mitad. Intentó aguantar, pero en el tramo final del complemento miró hacia el banco, se dejó caer y pidió el cambio. Al retirarse, las imágenes mostraron hielo en la zona afectada.
Después del partido, el volante explicó la situación y llevó algo de claridad sobre lo sucedido. “Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible”, señaló. También asumió el momento deportivo del equipo y remarcó la necesidad de corregir errores en lo inmediato.
Lo de Ascacíbar, en tanto, tendría origen muscular. Sobre el cierre se lo vio tocarse reiteradamente la parte posterior de la pierna izquierda e incluso elongar al costado del campo, señales que no pasaron inadvertidas.
El calendario no ofrece demasiado margen. El viernes, otra vez en La Bombonera, espera Racing. Con poco tiempo para recuperar piezas, el cuerpo técnico seguirá de cerca la evolución de dos nombres importantes en la estructura de Claudio Úbeda.