El carnaval como norte para la industria turística

Este fenómeno de afluencia masiva, que también mantuvo a Tafí del Valle con un sólido 88% de ocupación, encuentra una de sus explicaciones fundamentales en la revolución de la conectividad aérea. El Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo ha dejado de ser un mero punto de tránsito para transformarse en una verdadera herramienta de desarrollo. El incremento de frecuencias y la apuesta de aerolíneas son señales de una confianza de mercado que valida el potencial de nuestra provincia como destino final.