Un laboratorio para crear sin compartimentos: llega Superespacio a Tucumán

El cruce disciplinar es uno de los ejes centrales del laboratorio. María Lobo aporta su experiencia en narrativa y escritura literaria, con énfasis en procesos de construcción de obra y desarrollo de lenguaje propio; Rodro Cañás trabaja desde la práctica artística visual y material, explorando los vínculos entre imagen, espacio, diseño y experimentación técnica; Bruno Juliano suma la perspectiva de la historia del arte contemporáneo y la investigación sobre archivo e imagen, integrando marcos conceptuales y herramientas de lectura crítica. La interacción entre estas tres miradas estructura la dinámica de cada encuentro.