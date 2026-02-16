Un laboratorio para crear sin compartimentos: llega Superespacio a Tucumán
Entre marzo y junio se desarrollará un espacio de procesos creativos “contaminados”, orientado a artistas y escritores que busquen repensar sus proyectos desde una mirada colectiva, crítica y experimental, al pie del cerro San Javier.
En marzo comienza en Tucumán Superespacio, un laboratorio de procesos creativos que propone una dinámica de trabajo intensiva basada en el cruce entreliteratura, artes visuales e historia del arte. Coordinado por María Lobo, Rodro Cañás y Bruno Juliano, el programa está orientado a artistas, escritores y personas que se encuentren atravesando un proceso creativo y busquen un ámbito de acompañamiento, experimentación y diálogo interdisciplinario. Sus inscripciones cierran esta semana.
Superespacio se define como un laboratorio de “procesos creativos contaminados”: un dispositivo de pensamiento y acción donde los lenguajes no se trabajan de forma aislada sino en relación. La propuesta parte de la idea de que escribir, producir imágenes y pensar históricamente las formas son prácticas que pueden potenciarse mutuamente. Los proyectos que ingresan -literarios, visuales o híbridos- son abordados desde tres perspectivas complementarias: la construcción narrativa, la práctica artística y la lectura histórica y crítica de las imágenes.
El cruce disciplinar es uno de los ejes centrales del laboratorio. María Lobo aporta su experiencia en narrativa y escritura literaria, con énfasis en procesos de construcción de obra y desarrollo de lenguaje propio; Rodro Cañás trabaja desde la práctica artística visual y material, explorando los vínculos entre imagen, espacio, diseño y experimentación técnica; Bruno Juliano suma la perspectiva de la historia del arte contemporáneo y la investigación sobre archivo e imagen, integrando marcos conceptuales y herramientas de lectura crítica. La interacción entre estas tres miradas estructura la dinámica de cada encuentro.
El ciclo se desarrollará entre marzo y junio, con un encuentro mensual de jornada completa, los días sábados, en un espacio ubicado al pie del cerro San Javier. Cada jornada combina un bloque de estímulo conceptual a tres voces con instancias de trabajo, exploración y devolución sobre los procesos de los participantes.
Superespacio está abierto a escritores, artistas visuales y personas de cualquier disciplina interesadas en desarrollar o profundizar un proyecto creativo, así como también a quienes deseen participar como observadores activos dentro de un entorno de experimentación.
Las personas interesadas deben enviar una breve biografía y una descripción de sus motivaciones —junto con una muestra de proyecto en curso, opcional— al correo: superespaciolaboratorio@gmail.com.
La convocatoria y recepción de solicitudes cierra el 20 de febrero. El inicio de actividades será el 14 de marzo.