Carlos Melconian advirtió la llegada de un "shock" y cuestionó el rumbo económico del Gobierno

"Lo que no iba más" vs. el miedo a un "zafarrancho"

En materia de reconversión, Melconian reconoció que “lo que había no iba más”, pero criticó el extremismo por parte del oficialismo. “Como en todos los procesos fundamentalistas y de extremo, quien lleve adelante esa bandera tiene que ser una persona que por lo menos mantenga un equipo equilibrado y que pueda decir ‘esta joda, como fueron 80 años, no puede continuar’. Pero a una joda no se le puede responder con el otro extremo”, planteó.