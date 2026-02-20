Secciones
EconomíaNoticias económicas

Carlos Melconian advirtió la llegada de un "shock" y cuestionó el rumbo económico del Gobierno

El economista planteó que el Gobierno no puede responder con extremos a un modelo anterior que "no iba más".

Carlos Melconian Carlos Melconian
Hace 1 Hs

En el marco del debate sobre la reforma laboral y el cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate, el economista Carlos Melconian criticó las decisiones del Gobierno de Javier Milei a nivel económico.

A pesar de haber reconocido avances en el programa de estabilización, el expresidente del Banco Nación cuestionó el equipo económico liderado por Luis "Toto" Caputo, a la vez que advirtió que el modelo actual no es sostenible y que eventualmente va a haber un "shock".

“En algún momento esto va a requerir un shock de cómo seguimos... los logros van languideciendo si no le vas metiendo gas”, señaló en una entrevista con Radio Con Vos. Melconian teme que no se pueda corregir a tiempo, y que los programas de ajuste ortodoxo sin un “shock expansivo inicial” —como el que tuvo la convertibilidad o el Plan Austral— se vuelven tortuosos".

Asimismo, expresó que el oficialismo “construye su relato sobre la base del petróleo, de lo extractivo, del carry y qué sé yo”, y destacó que hubo logros “porque lo otro no iba más”. Asimismo, explicó que el modelo necesitará recuperar “la pátina heterodoxa, la empatía, el diálogo", y advirtió que la presencia de un presidente no atrae inversión, en una referencia a Mauricio Macri.

Por otra parte, el economista sostuvo que el Gobierno tiene demasiados “camorreros” y pocos constructores, y opinó que son “al pedo” las provocaciones hacia los empresarios, sin nombrar al ministro de Economía.

"Lo que no iba más" vs. el miedo a un "zafarrancho"

En materia de reconversión, Melconian reconoció que “lo que había no iba más”, pero criticó el extremismo por parte del oficialismo. “Como en todos los procesos fundamentalistas y de extremo, quien lleve adelante esa bandera tiene que ser una persona que por lo menos mantenga un equipo equilibrado y que pueda decir ‘esta joda, como fueron 80 años, no puede continuar’. Pero a una joda no se le puede responder con el otro extremo”, planteó.

"Si a lo que no funcionaba vos le metés enfrente en el otro extremo otra cosa, terminás haciendo un zafarrancho”, advirtió. Asimismo, trazó un paralelismo con la transición democrática, asegurando que, así como lo hizo la política en 1983, la economía debe seguir ese camino. “Lo que no dio es respuesta económica todavía”, agregó.

Temas Carlos MelconianJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El salario real privado cayó hasta 6,7% y crece el pluriempleo, según el Indec

El salario real privado cayó hasta 6,7% y crece el pluriempleo, según el Indec

Carlos Rodríguez: Esta política antiinflacionaria de dólar encepado y barato lleva a estanflación

Carlos Rodríguez: "Esta política antiinflacionaria de dólar encepado y barato lleva a estanflación"

La principal empresa del grupo TN Platex solicitó el concurso preventivo de acreedores

La principal empresa del grupo TN Platex solicitó el concurso preventivo de acreedores

Stellantis suspende la producción en El Palomar hasta marzo y pagará el 70% del salario

Stellantis suspende la producción en El Palomar hasta marzo y pagará el 70% del salario

Lacunza le puso un 5 a la reforma laboral y advirtió sobre el dólar: No se puede sostener mucho tiempo

Lacunza le puso un "5" a la reforma laboral y advirtió sobre el dólar: "No se puede sostener mucho tiempo"

Lo más popular
Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral
1

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años
2

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén
3

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora
4

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle
5

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado
6

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Más Noticias
El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

El síntoma silencioso de la ELA que tuvo Eric Dane antes de recibir su diagnóstico

El síntoma silencioso de la ELA que tuvo Eric Dane antes de recibir su diagnóstico

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Comentarios