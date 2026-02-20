Anmat prohibió un falso aceite de oliva "Nucete": cómo reconocerlo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió un comunicado para informar sobre la prohibición de un aceite de oliva que circuló en el mercado durante los últimos meses. Esta dependencia de la administración nacional se mantuvo en contacto con una reconocida empresa, gracias a la cual terminó de determinar que el producto era falsificado.