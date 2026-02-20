Secciones
Anmat prohibió un falso aceite de oliva "Nucete": cómo reconocerlo

La empresa trabajó en conjunto con la administración nacional para identificar las diferencias entre la botella del producto original y la botella falsificada que replicaba a la de su propia marca.

Anmat prohibió un falso aceite de oliva Nucete: cómo reconocerlo Foto: Anmat-Nucete
Hace 3 Hs

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió un comunicado para informar sobre la prohibición de un aceite de oliva que circuló en el mercado durante los últimos meses. Esta dependencia de la administración nacional se mantuvo en contacto con una reconocida empresa, gracias a la cual terminó de determinar que el producto era falsificado.

El envase presentó algunas diferencias respecto del envase original, por lo que se procedió a hacer un análisis más detallado del aceite de oliva en cuestión. La Anmat se puso en contacto con la firma correspondiente para dar conocimiento de los hechos. Así solicitó colaboración para informar si el producto denunciado era apócrifo y, de ser así, indicar las diferencias con el original.

Anmat prohibió un aceite de oliva que falsificaba una marca conocida

Mediante la Resolución 510/2026 se informó que el producto se hallaba en infracción “por ser un producto falsificado, carecer de registros sanitarios, y estar falsamente rotulado al consignar en su rótulo la marca y los registros de establecimiento y de producto” pertenecientes a una marca registrada. Para alertar a los consumidores, se publicaron imágenes comparativas entre el aceite original y el apócrifo.

El producto fue encontrado como "Aceite de oliva virgen extra, Clásico, marca Nucete", en botella de 500 ml, elaborado y fraccionado por San Juan de los Olivos. RNE 18-002065 - San Juan - Argentina. Para: Agro Aceitunera S.A, RNE N° 12000041, RNPA N° 18-012138. Expedición F. de Avila S/N - Aimogasta - La Rioja - Argentina.

Anmat prohibió un falso aceite de oliva Nucete: cómo reconocerlo Foto: Anmat-Nucete
Anmat prohibió un falso aceite de oliva Nucete: cómo reconocerlo Foto: Anmat-Nucete

La medida fue tomada luego de un reclamo recibido ante esta Administración Nacional y confirmado por la empresa Agro Aceitunera S.A, titular del producto genuino, avisando que el producto identificado con el lote L. C5-243003, FAB. JUN-2025, VAL. JUN-2026 es falsificado, ya que difiere del sistema de codificación de la empresa. Por otro lado, la fecha de vencimiento del producto genuino tiene 2 años de validez.

Debido a que se trata de un producto ilegítimo, no es posible garantizar su calidad e inocuidad, por lo que se recomienda a la población que se abstenga de consumir el producto en cuestión. Asimismo, quienes lo tengan en su poder para su expendio deben cesar con su comercialización.

