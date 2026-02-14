Secciones
La Anmat prohibió la venta de un jabón líquido para ropa importado: ¿de cuál se trata?

Ordenó su retiro del mercado tras detectar irregularidades en el rotulado y la falta de registro obligatorio. Además, inició un sumario sanitario contra la empresa responsable.

Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió prohibir la comercialización y el uso de un jabón líquido para la ropa importado, retirar distintas bombas de infusión del mercado y dar de baja a una firma farmacéutica, tras comprobar la existencia de irregularidades regulatorias.

Estas medidas quedaron establecidas en las disposiciones 259/2026, 492/2026 y 499/2026, difundidas en el Boletín Oficial de la República Argentina, donde se indicó que los casos presentaban incumplimientos vinculados a la habilitación y/o a la inscripción en los registros correspondientes.

ANMAT ordenó retirar un detergente Tide del mercado y sancionó a la empresa importadora

En cuanto al producto domisanitario, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica informó que se trata del detergente “Tide original”, que no contaba con rótulo en español. Ante esta situación, el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal aconsejó prohibir su comercialización y uso en todo el territorio nacional.

La investigación se inició a partir de una denuncia recibida por el Servicio de Domisanitarios, que alertaba sobre la venta del producto “Tide Original. 17 LOADS BRASSEES. 739 ml. P&G. smartlabel” en un supermercado de Pilar, provincia de Buenos Aires, sin el correspondiente sobrerotulado en castellano. El envase presentaba únicamente inscripciones en inglés y no incluía el número de registro nacional obligatorio. 

Como resultado de las actuaciones, el área técnica recomendó iniciar un sumario sanitario contra Glam Distribuciones S.R.L. y su directora técnica, Marcela Ester Falguera, por incumplir las normas de rotulado en idioma nacional y la obligación de conservar contramuestras.

La firma, registrada ante la ANMAT bajo el RNE N° 020048208 como importadora y exportadora de productos de uso doméstico, inicialmente afirmó desconocer el origen del lote, aunque posteriormente asumió su responsabilidad tras analizar una muestra que permitió identificarlo. Además, la empresa reconoció no contar con contramuestras, lo que viola las exigencias de trazabilidad, por lo que se dispuso el retiro inmediato del lote y su control para evitar su circulación.

