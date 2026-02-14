La Anmat prohibió la venta de un jabón líquido para ropa importado: ¿de cuál se trata?

La firma, registrada ante la ANMAT bajo el RNE N° 020048208 como importadora y exportadora de productos de uso doméstico, inicialmente afirmó desconocer el origen del lote, aunque posteriormente asumió su responsabilidad tras analizar una muestra que permitió identificarlo. Además, la empresa reconoció no contar con contramuestras, lo que viola las exigencias de trazabilidad, por lo que se dispuso el retiro inmediato del lote y su control para evitar su circulación.