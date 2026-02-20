Golpe al sector farmacéutico: la Anmat inhabilitó a varias empresas que operaban con permisos vencidos

La Disposición ANMAT 7038/2015 fija que el Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución tiene una vigencia de cinco años desde su emisión. Una vez cumplido ese plazo, la renovación debe solicitarse con al menos 60 días hábiles de anticipación. Solo quienes presentan el trámite en término pueden continuar operando hasta la resolución administrativa. De acuerdo con el organismo, ninguna de las firmas alcanzadas cumplía con ese requisito.