Golpe al sector farmacéutico: la Anmat inhabilitó a varias empresas que operaban con permisos vencidos

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial y alcanza a laboratorios, droguerías y compañías de logística.

Hace 22 Min

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la cancelación de habilitaciones otorgadas a una serie de laboratorios, droguerías y firmas de logística cuyos certificados se encontraban vencidos. La decisión quedó formalizada esta madrugada mediante la Disposición 694/2026, publicada en el Boletín Oficial, que ordena además la baja de los legajos correspondientes.

Según detalla la norma, la medida alcanza a establecimientos que estaban inscriptos para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales. El listado completo figura en el anexo del documento oficial e incluye droguerías, empresas dedicadas a la distribución y laboratorios.

Entre las droguerías mencionadas aparecen Droguería Menon, Droguería Surmedic, Droguería Popular y Droguería Laboratorios Bellandi y Barreras S.R.L. En el rubro de distribución y logística se encuentran Distrimen S.A. y Logística Médica S.R.L., mientras que en la categoría de laboratorios figura Biosidus Farma S.A., entre otras firmas.

En los considerandos, el organismo explicó que la Dirección de Gestión de Información Técnica inició las actuaciones tras verificar que los certificados de habilitación se encontraban vencidos. La legislación vigente establece que toda actividad vinculada a la producción, fraccionamiento, comercialización, importación, exportación y depósito de medicamentos solo puede desarrollarse con autorización previa de la autoridad sanitaria y bajo dirección técnica profesional.

La Ley 16.463 determina que estos procedimientos deben realizarse en establecimientos habilitados y bajo condiciones específicas que garanticen la calidad, seguridad y eficacia de los productos destinados a la salud humana. Además, las empresas que participan del tránsito interprovincial deben contar con certificación de Buenas Prácticas de Distribución, conforme a la normativa del Mercosur incorporada al derecho argentino.

La Disposición ANMAT 7038/2015 fija que el Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución tiene una vigencia de cinco años desde su emisión. Una vez cumplido ese plazo, la renovación debe solicitarse con al menos 60 días hábiles de anticipación. Solo quienes presentan el trámite en término pueden continuar operando hasta la resolución administrativa. De acuerdo con el organismo, ninguna de las firmas alcanzadas cumplía con ese requisito.

La semana pasada, la Anmat ya había adoptado medidas similares respecto de otros laboratorios. A través de las disposiciones 338/2026, 339/2026 y 340/2026, el ente regulador avanzó sobre INMUNOLAB S.A., CERIUM S.A. y LABORATORIOS GORDON S.A.C.I.F.I.A.

En el caso de INMUNOLAB S.A., se cancelaron los certificados inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) tras constatarse que estaban vencidos y que los productos no se encontraban en comercialización. Además, se verificó la falta de director técnico y una orden judicial de desalojo sobre el inmueble donde operaba la firma.

Respecto de CERIUM S.A., la intervención se produjo por la ausencia de un profesional responsable de la dirección técnica y la inexistencia de certificados vigentes en el REM, situación que derivó en la actuación del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), que avaló la decisión.

Por último, LABORATORIOS GORDON S.A.C.I.F.I.A. fue inhabilitado debido a la falta de actividad productiva y comercial y la carencia de certificaciones registradas. El INAME también prestó conformidad a la baja.

