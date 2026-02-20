¿Cómo vive el plantel de Atlético Tucumán la previa del duelo ante Instituto?

El “Decano” concentra en el hotel Orfeo Suites, en la localidad de Salsipuedes, a unos cuarenta minutos de la capital cordobesa. No se trata de un hospedaje cualquiera: es un predio de alto rendimiento donde la delegación pasará la semana alojada en instalaciones que incluyen gimnasio, piscina, un amplio comedor y una cancha de fútbol de primer nivel, escenario en el que el plantel preparó el duelo frente a la “Gloria” y también se entrenará pensando en la séptima fecha ante Belgrano, este martes.