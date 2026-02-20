Atlético Tucumán vs. Instituto: horario, formaciones y qué canal transmite la sexta fecha del Apertura
El "Decano" y la "Gloria" se enfrentan en un duelo clave tras haber sumado sus primeros triunfos en el torneo. Repasá todos los detalles de este cruce en Alta Córdoba, los equipos que perfilan los entrenadores y las vías para seguir el encuentro.
Esta noche, desde las 20, el estadio Monumental" Presidente Perón será el escenario de un enfrentamiento clave por la sexta fecha del torneo Apertura 2026. Tanto Instituto como Atlético Tucumán llegan a este compromiso con el envión anímico de haber sumado de a tres por primera vez en lo que va del certamen, lo que convierte a este cruce en una oportunidad inmejorable para ratificar el rumbo y comenzar a escalar posiciones en una tabla que no da tregua.
La "Gloria" atraviesa un proceso de renovación tras la salida de Daniel Oldrá. El debut de Diego "Traductor" Flores en el banco cordobés trajo resultados inmediatos con la victoria por 2-0 ante Central Córdoba, devolviéndole la confianza a un plantel que había tenido un inicio de año traumático. Ahora, el conjunto local buscará aprovechar el calor de su gente para encadenar su segundo triunfo consecutivo y demostrar que el cambio de mando surtió el efecto deseado.
Por su parte, el "Decano" llega a Córdoba con la frente en alto tras la contundente goleada 4-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto. Para los dirigidos por Hugo Colace, los puntos en juego tienen un valor doble: además de la importancia anímica, el equipo necesita sumar con urgencia para alejarse de la zona baja de la tabla anual y mejorar su promedio. Actualmente, Atlético se encuentra a 13 puntos de Sarmiento, el último equipo en la tabla de promedios entre los que dividen por tres temporadas, una situación que invita al conjunto tucumano a mantener la intensidad y no regalar terreno ante rivales directos.
Probables formaciones
En cuanto a lo futbolístico, Flores mantendría la base que le dio réditos en su estreno. El probable "11" inicial de la "Gloria" estaría conformado por Manuel Roffo en el arco; una línea defensiva integrada por Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván y Diego Sosa; en el mediocampo se ubicarían Jhon Córdoba, Gustavo Abregú y Gastón Lodico, mientras que la delantera quedaría conformada por Alex Luna y Matías Fonseca. Por otro lado, Franco Moyano y Franco Jara no estarán disponibles para el encuentro de esta noche.
En la vereda de enfrente, Colace apostaría por la continuidad del esquema que goleó en el Monumental "José Fierro". Atlético saltaría a la cancha con Luis Ingolotti bajo los tres palos; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso y Maximiliano Villa en la última línea; el sector medio estaría ocupado por Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Kevin Ortiz y Nicolás Laméndola; mientras que la referencia de ataque sería la dupla compuesta por Leandro Díaz y Carlos Abeldaño. La única duda pasa por Ignacio Galván, que mostró mejorías en su recuperación física podría recuperar su puesto en el lateral izquierdo.
Arbitraje y TV.
El partido contará con el arbitraje de Fernando Espinoza, quien estará secundado por José Carreras desde la cabina del VAR. Los hinchas podrán seguir las alternativas del encuentro en vivo a través de la señal de TNT Sports.