Atlético Tucumán vs. Instituto: horario, formaciones y qué canal transmite la sexta fecha del Apertura

Por su parte, el "Decano" llega a Córdoba con la frente en alto tras la contundente goleada 4-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto. Para los dirigidos por Hugo Colace, los puntos en juego tienen un valor doble: además de la importancia anímica, el equipo necesita sumar con urgencia para alejarse de la zona baja de la tabla anual y mejorar su promedio. Actualmente, Atlético se encuentra a 13 puntos de Sarmiento, el último equipo en la tabla de promedios entre los que dividen por tres temporadas, una situación que invita al conjunto tucumano a mantener la intensidad y no regalar terreno ante rivales directos.