¿Por qué adoptar un gato? Ventajas para tu salud mental en el Día del Gato

En febrero, mes del amor y el carnaval, se conmemoran varias fechas importantes a nivel global, sin embargo, una jornada que merece especial atención es el Día Internacional del Gato, una ocasión destinada a buscar conciencia sobre la responsabilidad en el cuidado de estas mascotas, un animal que se estima que hay alrededor de 6 millones en el país, convirtiéndose en uno de los más populares, según una investigación de la empresa biofarmacéutica MSD Salud Animal. Por eso, en homenaje a esta fecha, exploraremos las razones detrás de la celebración del gato cada 20 de febrero, así como los cuidados, curiosidades e información importante para la manutención de este fascinante animal.