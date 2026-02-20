¿Por qué adoptar un gato? Ventajas para tu salud mental en el Día del Gato

En febrero, mes del amor y el carnaval, se conmemoran varias fechas importantes a nivel global, sin embargo, una jornada que merece especial atención es el Día Internacional del Gato, una ocasión destinada a buscar conciencia sobre la responsabilidad en el cuidado de estas mascotas, un animal que se estima que hay alrededor de 6 millones en el país, convirtiéndose en uno de los más populares, según una investigación de la empresa biofarmacéutica MSD Salud Animal. Por eso, en homenaje a esta fecha, exploraremos las razones detrás de la celebración del gato cada 20 de febrero, así como los cuidados, curiosidades e información importante para la manutención de este fascinante animal.
¿Por qué se celebra el Día Internacional del Gato el 20 de febrero?
Estos compañeros felinos tan particulares son honrados a nivel internacional cada 20 de febrero en memoria del ilustre Socks, el felino más famoso y emblemático de los años 90. Socks fue adoptado por Chelsea, la hija del ex presidente estadounidense Bill Clinton.
Socks tenía el privilegio de recorrer libremente la residencia y oficina presidenciales, y solía asistir a eventos públicos de Clinton, ganándose así una notable popularidad tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Frecuentemente, el gato era visto en la sala de prensa durante las conferencias del presidente.
Con el tiempo, Socks se convirtió en una figura de renombre, contando con su propio sitio web, un club de fans y cartas provenientes de todo el país hasta que enfermó de cáncer de garganta, lo que llevó a la difícil decisión de someterlo a la eutanasia. Este triste suceso tuvo lugar el 20 de febrero de 2009.
No obstante, la celebración del afecto y la compañía que los gatos brindan no se limita a una única fecha en el calendario. De ahí que existan otros dos días designados para honrar a estos adorables felinos: el 8 de agosto y el 29 de octubre. Sea cual sea la fecha, el propósito principal es sensibilizar a la población sobre la importancia de una tenencia responsable de mascotas.
Cuidados de los gatos
Esta mascota tiene características particulares, y algunos cuidados especiales. La veterinaria Nadine Lamarque MP.569, habla con LA GACETA y explica a qué cuestiones debemos prestarles atención si decidimos tener un gato en casa.
“Antes que nada hay que diferenciar un gato indoor de uno outdoor”, dice Lamarque. El primero es la mascota que no tiene posibilidad de salir a la calle, una forma de vida a la cual no tiene problemas en adaptarse; el segundo, es el gato que sale de casa y tiene contacto con otros animales.
“Para el gato indoor, hay que enriquecer el ambiente con rascadores y estimularlo con juegos para que se ejercite; en cambio, el outdoor tiene menos necesidades pero más riesgo de muerte y requiere más atención veterinaria, por eso aconsejo que tenga un perímetro y que vuelva siempre a dormir a casa”.
Los cuidados son básicos pero “son animales muy exigentes”, se debe “mantener el plato de comida separado del plato de agua por lo menos medio metro”, remarca, y el motivo es sencillo todos los felinos salvajes evitan el agua que pueda estar contaminada con restos de comida. Esta estrategia les permite sobrevivir y no enfermar, por eso los platos dobles no son buena idea.
Este compañero peludo es un animal originalmente del desierto que fue domesticado, así lo remarcan científicos del Instituto de Arqueología de la Universidad Nicolaus Copernicus en Polonia, que parecen haber hallado pistas sobre los orígenes de este animal y los comienzos de la antigua relación humano - felina en Europa Central. Al ser del desierto “todos los gatos deberían comer húmedo”, ya que los ayuda a mantenerse hidratados.
La futura especialista en medicina felina, comenta sobre las afecciones más habituales que afectan a los “mininos”. “Las enfermedades respiratorias son comunes, como también la leucemia felina, la inmunodeficiencia”, anemia felina, cistitis y por supuesto el estrés.
Muchos de estos males “se adquieren en el contacto con gatos callejeros” pero el estrés es un tema aparte. “Los gatos se estresan por todo y por nada”, dice la veterinaria, son territoriales y un signo de estrés “puede ser un disparador para otras cuestiones médicas. A veces una mudanza, una visita, personas desconocidas y cambios bruscos pueden causar estrés y desencadenar una cistitis”. “Son neofóbicos”, no se sienten cómodos cuando se enfrentan a lugares, personas, situaciones o cosas que son nuevas, por lo que también se resisten a probar comidas distintas.
Mitos y dudas
¿El gato se pierde o se va? “El gato se va y vuelve, pero las gatas se van menos”, aclara la médica, “en algunos casos pueden perderse si se los traslada a un lugar nuevo, por eso recomiendo castrarlos y restringirles las salidas”.
¿Los gatos se bañan? Según la especialista, no se bañan porque se acicalan muy bien solos, a contrario de los perros pero “depende del gato, algunos pueden acostumbrarse, aunque seguro si se bañan con menos frecuencia que los perros”, remarca.
¿Se compran gatos de raza? La médica dice que hay gente que sí pero que la mayoría tiene razas con cruza de siameses y suelen ser adoptados. “En Tucumán crían gatos persa”, indica Lamarque.
Otro mito es que perros y gatos se llevan mal, “la realidad es que los gatos repelen a cualquier otro ser vivo, pero siempre depende de la personalidad del gato. Hay algunos que son como perros y otros que prefieren la soledad, aunque con una buena adaptación, pueden convivir bien juntos”, clarifica la médica.