Pensá distinto (pero de verdad)

La empatía tiene dos componentes: uno cognitivo (entender lo que el otro puede estar pensando) y otro afectivo (conectar emocionalmente con eso). No se trata de “ponerse en los zapatos del otro” como frase hecha. Se trata de ampliar el mapa. Cuando entiendo que el otro no reacciona “contra mí” sino desde su historia, su contexto y sus propios sesgos, cambia mi respuesta. Y eso, en la práctica, baja conflictos y mejora decisiones.