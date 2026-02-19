Secciones
"Creés que sos el CEO de tu cerebro, pero sos el jefe de prensa": por qué el 90% de tus decisiones son emocionales

Hace 3 Hs

El episodio 4 de "Fuera de Guión" —el videopodcast coproducido por Academia We y LA GACETA— propone una conversación tan incómoda como necesaria: por qué tomamos las decisiones que tomamos y cómo las emociones mandan mucho más de lo que creemos. La invitación es con Gerónimo Courel, ingeniero agrónomo “distorsionado” (como se define él), que dejó de mirar solo lo técnico para obsesionarse con lo que, según vio una y otra vez en empresas del agro y otros rubros, suele trabar cualquier avance: las personas, las conversaciones y la gestión de expectativas.

Courel se presenta sin pose de gurú: no se llama experto en neurociencias, se define como un “aterrizador e implementador serial” de ideas útiles. Desde ahí, traduce la neurociencia a lenguaje cotidiano: entender lo que se ve —ese 5% visible del iceberg— y animarse a mirar lo que no se ve, lo que está debajo y condiciona acciones, palabras y conductas. En ese recorrido aparece una de las frases que más sacude el episodio: la mayoría de nuestras decisiones son emocionales (90%, 85%: el número exacto puede variar, pero el concepto es el mismo). Y la metáfora que lo explica con claridad: solemos creer que somos el CEO de nuestro cerebro, pero muchas veces actuamos como agentes de prensa que justifican racionalmente decisiones tomadas desde la emoción.

Trampas

La charla se vuelve práctica cuando baja a herramientas: si el cerebro usa atajos para ahorrar energía —sesgos y heurísticas—, ¿cómo se toman mejores decisiones sin caer en trampas? Courel propone un “hack” simple pero potente: subir el nivel de conciencia. Buscar datos, métricas o justificaciones observables para neutralizar la reacción emocional; mirar la decisión “desde arriba”; y reservar ese gasto energético para lo realmente importante. Incluso sugiere sumar una segunda mirada (otra persona) para salir del propio sesgo, con una advertencia divertida: el consejo ajeno también viene cargado de emociones, pero puede ayudarte a pensar desde otra óptica.

Otro tramo que invita a mirarse al espejo es el de la empatía. Courel diferencia dos tipos: la afectiva (sentir lo que el otro siente) y la cognitiva (entender lo que el otro siente). Y plantea un punto clave para líderes, equipos y vínculos: cuidado con una empatía que te arrastra a la emoción y te impide decidir; entrenar la empatía cognitiva puede mejorar conversaciones, feedback y negociación, aunque también abre un debate incómodo sobre influencia y manipulación. En el mismo tono, deja una idea que atraviesa la entrevista: la emoción es el cemento de la memoria; no recordamos tanto lo que nos dijeron como cómo nos hicieron sentir.

El secreto de un buen prompt: por qué el contexto es más importante que la técnica

El cierre del episodio vuelve a lo humano: cómo diseñar conversaciones importantes, qué rol juega la corporalidad y la emoción (las “neuronas espejo”), y por qué respirar puede ser la herramienta más subestimada para volver al eje. Courel comparte, además, una lección personal que no enseña ningún curso: una frustración laboral durante la pandemia, cuando una idea “disruptiva” chocó contra la emoción de otros que se sintieron amenazados. Una historia que resume el espíritu del capítulo: entender personas no es teoría, es práctica, humildad y aprendizaje. El episodio ya está disponible para ver en YouTube y escuchar en Spotify.

