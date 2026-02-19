"Creés que sos el CEO de tu cerebro, pero sos el jefe de prensa": por qué el 90% de tus decisiones son emocionales

Courel se presenta sin pose de gurú: no se llama experto en neurociencias, se define como un “aterrizador e implementador serial” de ideas útiles. Desde ahí, traduce la neurociencia a lenguaje cotidiano: entender lo que se ve —ese 5% visible del iceberg— y animarse a mirar lo que no se ve, lo que está debajo y condiciona acciones, palabras y conductas. En ese recorrido aparece una de las frases que más sacude el episodio: la mayoría de nuestras decisiones son emocionales (90%, 85%: el número exacto puede variar, pero el concepto es el mismo). Y la metáfora que lo explica con claridad: solemos creer que somos el CEO de nuestro cerebro, pero muchas veces actuamos como agentes de prensa que justifican racionalmente decisiones tomadas desde la emoción.