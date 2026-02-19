Secciones
SociedadActualidad

Qué dice la alerta naranja por lluvias y tormentas que rige para Tucumán

El cambio de tiempo llegó pasadas las 14 a la provincia. El pronóstico del SMN.

PASADOS POR AGUA. No te olvides el paraguas porque se esperan lluvias durante la tarde y la noche del jueves. LA GACETA/FOTO DE MATÍAS VIEITO PASADOS POR AGUA. No te olvides el paraguas porque se esperan lluvias durante la tarde y la noche del jueves. LA GACETA/FOTO DE MATÍAS VIEITO
Hace 2 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a naranja el nivel de alerta para la provincia de Tucumán ante la llegada de un frente de tormentas fuertes, advirtiendo que algunas de ellas podrían alcanzar características severas.

El pronóstico oficial detalla un escenario de marcada inestabilidad que requiere extrema precaución por parte de la población.

Se esperan vientos intensos en toda el área de cobertura, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Sin embargo, el mayor riesgo radica en la abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo: las estimaciones del SMN prevén valores de precipitación acumulada de entre 60 y 100 milímetros, cifras que incluso pueden ser superadas de forma localizada.

Además, este violento fenómeno climático podrá estar acompañado por caída de granizo y una intensa actividad eléctrica.

La advertencia del organismo nacional y el posterior temporal marcaron un quiebre abrupto en las condiciones climáticas de la jornada. El viento y el marcado descenso de la temperatura comenzaron a hacerse sentir minutos antes de las 15.

Hasta el momento de la irrupción del frente de tormenta, la provincia atravesaba una jornada agobiante e insoportable. Los termómetros habían alcanzado los 30 grados de temperatura, pero el factor determinante fue la humedad, que trepó al 100% y generó un clima de pesadez extrema que finalmente fue barrido por las ráfagas.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El tiempo cambió de golpe y se prevé una noche complicada en Tucumán por fuertes tormentas

El tiempo cambió de golpe y se prevé una noche complicada en Tucumán por fuertes tormentas

El fin de semana largo de Carnaval se despediría con un martes caluroso y húmedo en Tucumán

El fin de semana largo de Carnaval se despediría con un martes caluroso y húmedo en Tucumán

Renovaron la alerta amarilla para Tucumán y se esperan lluvias para la noche

Renovaron la alerta amarilla para Tucumán y se esperan lluvias para la noche

¿Lluvias y un marcado descenso térmico? Lo que anticipa el pronóstico del SMN para Tucumán

¿Lluvias y un marcado descenso térmico? Lo que anticipa el pronóstico del SMN para Tucumán

Trimestre cálido y más lluvias: el pronóstico del Servicio Meteorológico para febrero-abril

Trimestre cálido y más lluvias: el pronóstico del Servicio Meteorológico para febrero-abril

Lo más popular
En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo
1

En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán
2

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano
3

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: No podemos joder a toda la comunidad
4

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: "No podemos joder a toda la comunidad"

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”
5

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos
6

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

Más Noticias
El tiempo cambió de golpe y se prevé una noche complicada en Tucumán por fuertes tormentas

El tiempo cambió de golpe y se prevé una noche complicada en Tucumán por fuertes tormentas

En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

Todo sobre la detención del príncipe Andrés: quiénes son sus hijas y qué se le imputa en el caso Epstein

Todo sobre la detención del príncipe Andrés: quiénes son sus hijas y qué se le imputa en el caso Epstein

Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

Tucumán se encuentra bajo alerta meteorológica por probables tormentas por la noche

Tucumán se encuentra bajo alerta meteorológica por probables tormentas por la noche

¿Cuántos abdominales diarios ayudan a bajar la panza?

¿Cuántos abdominales diarios ayudan a bajar la panza?

¿Qué significa olvidarse el nombre de las personas, según la ciencia?

¿Qué significa olvidarse el nombre de las personas, según la ciencia?

Comentarios