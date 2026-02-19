El tiempo cambió de golpe y se prevé una noche complicada en Tucumán por fuertes tormentas

La jornada que había comenzado con cielo algo despejado y calor sofocante en Tucumán cambió de tono con el correr de las horas. Lo que parecía otro día típico de verano terminó con la provincia bajo alerta naranja por tormentas, mientras en la capital ya se hacen sentir las primeras lluvias aisladas y ráfagas intensas de viento.
Durante la mañana, el sol dominó la escena y la sensación térmica volvió a ubicarse entre las más altas de la semana. Sin embargo, hacia la tarde el panorama empezó a transformarse Pasadas las 15, nubes densas avanzaron sobre el cielo y el viento ganó protagonismo. En ese contexto, el nivel de advertencia pasó de amarillo a naranja para la noche, de acuerdo con el reporte oficial.
Distintos mensajes llegaron a los canales del diario informando que, a raíz de las ráfagas de viento, varios sectores de la capital quedaron sin suministro eléctrico. Según las previsiones, la noche podría concentrar el tramo más intenso de la tormenta.
Qué es la categoría naranja
La categoría naranja advierte sobre fenómenos potencialmente peligrosos. Se esperan lluvias abundantes en períodos breves, ráfagas fuertes, intensa actividad eléctrica y la posibilidad de caída de granizo en distintos puntos del territorio provincial.
El cambio de condiciones no sería pasajero. El pronóstico anticipa que la inestabilidad podría extenderse en los próximos días, con nuevas precipitaciones y variaciones en la temperatura.
Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar precauciones: evitar circular por calles anegadas, retirar o asegurar objetos sueltos en balcones y patios, y seguir la información oficial para conocer la evolución del fenómeno.