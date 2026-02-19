Secciones
SociedadActualidad

El tiempo cambió de golpe y se prevé una noche complicada en Tucumán por fuertes tormentas

Ráfagas intensas y lluvias aisladas marcaron el inicio de la inestabilidad, con reportes de zonas sin luz en la capital.

ARCHIVO ARCHIVO Hola
Hace 2 Hs

La jornada que había comenzado con cielo algo despejado y calor sofocante en Tucumán cambió de tono con el correr de las horas. Lo que parecía otro día típico de verano terminó con la provincia bajo alerta naranja por tormentas, mientras en la capital ya se hacen sentir las primeras lluvias aisladas y ráfagas intensas de viento.

Durante la mañana, el sol dominó la escena y la sensación térmica volvió a ubicarse entre las más altas de la semana. Sin embargo, hacia la tarde el panorama empezó a transformarse Pasadas las 15, nubes densas avanzaron sobre el cielo y el viento ganó protagonismo. En ese contexto, el nivel de advertencia pasó de amarillo a naranja para la noche, de acuerdo con el reporte oficial.

Qué dice la alerta naranja por lluvias y tormentas que rige para Tucumán

Qué dice la alerta naranja por lluvias y tormentas que rige para Tucumán

Distintos mensajes llegaron a los canales del diario informando que, a raíz de las ráfagas de viento, varios sectores de la capital quedaron sin suministro eléctrico. Según las previsiones, la noche podría concentrar el tramo más intenso de la tormenta.

Qué es la categoría naranja

La categoría naranja advierte sobre fenómenos potencialmente peligrosos. Se esperan lluvias abundantes en períodos breves, ráfagas fuertes, intensa actividad eléctrica y la posibilidad de caída de granizo en distintos puntos del territorio provincial.

El cambio de condiciones no sería pasajero. El pronóstico anticipa que la inestabilidad podría extenderse en los próximos días, con nuevas precipitaciones y variaciones en la temperatura.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar precauciones: evitar circular por calles anegadas, retirar o asegurar objetos sueltos en balcones y patios, y seguir la información oficial para conocer la evolución del fenómeno. 

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué dice la alerta naranja por lluvias y tormentas que rige para Tucumán

Qué dice la alerta naranja por lluvias y tormentas que rige para Tucumán

Lo más popular
En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo
1

En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán
2

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano
3

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: No podemos joder a toda la comunidad
4

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: "No podemos joder a toda la comunidad"

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”
5

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos
6

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

Más Noticias
En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

Todo sobre la detención del príncipe Andrés: quiénes son sus hijas y qué se le imputa en el caso Epstein

Todo sobre la detención del príncipe Andrés: quiénes son sus hijas y qué se le imputa en el caso Epstein

Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Tucumán se encuentra bajo alerta meteorológica por probables tormentas por la noche

Tucumán se encuentra bajo alerta meteorológica por probables tormentas por la noche

¿Cuántos abdominales diarios ayudan a bajar la panza?

¿Cuántos abdominales diarios ayudan a bajar la panza?

¿Qué significa olvidarse el nombre de las personas, según la ciencia?

¿Qué significa olvidarse el nombre de las personas, según la ciencia?

Comentarios