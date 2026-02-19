El tiempo cambió de golpe y se prevé una noche complicada en Tucumán por fuertes tormentas

Durante la mañana, el sol dominó la escena y la sensación térmica volvió a ubicarse entre las más altas de la semana. Sin embargo, hacia la tarde el panorama empezó a transformarse Pasadas las 15, nubes densas avanzaron sobre el cielo y el viento ganó protagonismo. En ese contexto, el nivel de advertencia pasó de amarillo a naranja para la noche, de acuerdo con el reporte oficial.