El fin de semana largo de Carnaval se despediría con un martes caluroso y húmedo en Tucumán

CARNAVAL. El martes comenzó con humedad del 100% en Tucumán. LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Los tucumanos disfrutarán de un martes de Carnaval caluroso, con temperaturas que superarían los 30 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La jornada comenzó con 21 grados, humedad del 100%, viento del sudoeste a 2 kilómetros de hora y visibilidad a 2.500 metros. Durante la tarde se espera una máxima de 32 grados, con leves probabilidades de precipitaciones.
El miércoles será el día más caluroso de la semana. El termómetro marcaría 34 grados, de acuerdo al informe del SMN.
Entre el jueves y el viernes las temperaturas oscilarían entre los 22 y los 29 grados, mientras que se anticipan lluvias y tormentas para el fin de semana.
