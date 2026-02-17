Secciones
SociedadActualidad

El fin de semana largo de Carnaval se despediría con un martes caluroso y húmedo en Tucumán

Se espera que la temperatura supere los 30 grados. Leves probabilidades de lluvia.

CARNAVAL. El martes comenzó con humedad del 100% en Tucumán. LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO CARNAVAL. El martes comenzó con humedad del 100% en Tucumán. LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 39 Min

Los tucumanos disfrutarán de un martes de Carnaval caluroso, con temperaturas que superarían los 30 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada comenzó con 21 grados, humedad del 100%, viento del sudoeste a 2 kilómetros de hora y visibilidad a 2.500 metros. Durante la tarde se espera una máxima de 32 grados, con leves probabilidades de precipitaciones.

El miércoles será el día más caluroso de la semana. El termómetro marcaría 34 grados, de acuerdo al informe del SMN.

Entre el jueves y el viernes las temperaturas oscilarían entre los 22 y los 29 grados, mientras que se anticipan lluvias y tormentas para el fin de semana.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Martes inestable en Tucumán: amaneció con lluvia, pero se espera una tarde de calor

Martes inestable en Tucumán: amaneció con lluvia, pero se espera una tarde de calor

Rigen alertas amarillas por tormentas, lluvias y ráfagas de hasta 80 km/h en 19 provincias este miércoles

Rigen alertas amarillas por tormentas, lluvias y ráfagas de hasta 80 km/h en 19 provincias este miércoles

Renovaron la alerta amarilla para Tucumán y se esperan lluvias para la noche

Renovaron la alerta amarilla para Tucumán y se esperan lluvias para la noche

De los 31 grados a la alerta amarilla por lluvias: cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles

De los 31 grados a la alerta amarilla por lluvias: cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles

Alerta meteorológica naranja y amarilla: gran parte del país espera tormentas y vientos fuertes

Alerta meteorológica naranja y amarilla: gran parte del país espera tormentas y vientos fuertes

Lo más popular
Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa
1

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio
2

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán
3

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia
4

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Reforma laboral: la CGT convocó a un paro general, pero sin marchas
5

Reforma laboral: la CGT convocó a un paro general, pero sin marchas

Transformación del comercio tucumano: algunos cierran y otros buscan alternativas
6

Transformación del comercio tucumano: algunos cierran y otros buscan alternativas

Más Noticias
¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Robert Duvall, el amor por la Argentina y el nexo con el NOA

Robert Duvall, el amor por la Argentina y el nexo con el NOA

La vida itinerante de “Muña Muña” en épocas de Carnaval

La vida itinerante de “Muña Muña” en épocas de Carnaval

Reforma laboral: la CGT convocó a un paro general, pero sin marchas

Reforma laboral: la CGT convocó a un paro general, pero sin marchas

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario a una empresa que dirige su esposa

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario a una empresa que dirige su esposa

Transformación del comercio tucumano: algunos cierran y otros buscan alternativas

Transformación del comercio tucumano: algunos cierran y otros buscan alternativas

Comentarios