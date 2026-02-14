Trimestre cálido y más lluvias: el pronóstico del Servicio Meteorológico para febrero-abril

En el NOA, el Pronóstico Climático Trimestral para el período febrero–abril 2026, emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, indica una mayor probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal, señal que abarca a Tucumán y su área de influencia, tal como lo observamos en la figura.
En cuanto a la temperatura media trimestral, el informe asigna para el norte/noroeste del país una mayor probabilidad de valores superiores a lo normal, lo que sugiere un trimestre con tendencia cálida en promedio.
Como todo pronóstico estacional, estas categorías describen el comportamiento medio del trimestre (no condiciones diarias) y pueden coexistir con variaciones de corta escala; por eso se recomienda complementar la lectura meteorológica con el seguimiento semanal/diario y los sistemas de alerta existentes.
El Niño y La Niña: estado
En el contexto de gran escala, la evolución del período septiembre 2025–enero 2026 se dio bajo una fase fría del ENOS (El Niño-Oscilación del Sur). De acuerdo con la Discusión Diagnóstica del ENOS del Climate Prediction Center del 8 de enero de 2026, el sistema se mantenía bajo “Advertencia de La Niña”, con persistencia en el corto plazo y alta probabilidad de transición hacia condiciones neutrales (75%).