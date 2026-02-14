Trimestre cálido y más lluvias: el pronóstico del Servicio Meteorológico para febrero-abril

El Niño y La Niña: estado

En el contexto de gran escala, la evolución del período septiembre 2025–enero 2026 se dio bajo una fase fría del ENOS (El Niño-Oscilación del Sur). De acuerdo con la Discusión Diagnóstica del ENOS del Climate Prediction Center del 8 de enero de 2026, el sistema se mantenía bajo “Advertencia de La Niña”, con persistencia en el corto plazo y alta probabilidad de transición hacia condiciones neutrales (75%).