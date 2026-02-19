Secciones
DeportesMotores

Franco Colapinto cerró la pretemporada en Bahréin con un sólido sexto puesto y el mejor registro de Alpine

El piloto argentino completó una jornada exigente en el circuito de Sakhir y finalizó su programa de pruebas con buenas sensaciones de cara al inicio del campeonato de Fórmula 1.

PRUEBA FINAL. Colapinto completó su último día de ensayos en Bahréin con el mejor rendimiento de Alpine. PRUEBA FINAL. Colapinto completó su último día de ensayos en Bahréin con el mejor rendimiento de Alpine. ./X @AlpineF1Team
Hace 2 Hs

Franco Colapinto puso punto final a su participación en la pretemporada de Fórmula 1 con una actuación destacada en Bahréin. El piloto de Alpine terminó sexto en la segunda tanda del día y cerró su última jornada de ensayos con un rendimiento consistente, que incluyó el mejor tiempo de la escudería francesa en todos los tests.

En el Circuito Internacional de Sakhir, Colapinto marcó una vuelta de 1:33.818 y completó un total de 120 giros, uno de los mayores registros de la jornada. Su marca lo dejó a poco más de un segundo del líder, el italiano Kimi Antonelli, que encabezó la tabla con Mercedes.

El argentino cumplió con el programa completo del equipo, que incluyó tandas largas, pruebas de configuración y una simulación de clasificación en el tramo final. El Alpine mostró un funcionamiento confiable durante todo el día, sin inconvenientes mecánicos, y permitió avanzar en el desarrollo del A526 antes del inicio de la temporada.

Por delante de Colapinto terminaron Antonelli, Oscar Piastri, Max Verstappen, Lewis Hamilton y Lando Norris. Detrás del argentino se ubicaron Nico Hülkenberg, George Russell, Esteban Ocon y Liam Lawson.

El sexto lugar también confirmó al piloto argentino como uno de los referentes de la zona media, con una diferencia menor respecto a los equipos que dominaron los ensayos. Además, el tiempo conseguido representó el mejor registro de Alpine en toda la pretemporada, una señal positiva para la escudería tras un año anterior complicado.

Con esta jornada, Colapinto concluyó su trabajo en Bahréin. El viernes, el encargado de girar será su compañero Pierre Gasly, mientras el equipo continuará con la puesta a punto final antes del comienzo del campeonato, que tendrá su primera fecha entre el 6 y el 8 de marzo en Australia.

Temas Fórmula 1Franco ColapintoAlpineAlpine F1 TeamBahrein
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Franco Colapinto terminó séptimo en la primera tanda de su último día de pretemporada con Alpine

Franco Colapinto terminó séptimo en la primera tanda de su último día de pretemporada con Alpine

Qué reveló el informe de la Fórmula 1 sobre el nuevo Alpine de Franco Colapinto

Qué reveló el informe de la Fórmula 1 sobre el nuevo Alpine de Franco Colapinto

Franco Colapinto giró con Alpine en la pretemporada de la Fórmula 1: cómo le fue en la primera sesión del viernes en Bahréin

Franco Colapinto giró con Alpine en la pretemporada de la Fórmula 1: cómo le fue en la primera sesión del viernes en Bahréin

Franco Colapinto en Fórmula 1: ¿cuándo comienza la competencia este año?

Franco Colapinto en Fórmula 1: ¿cuándo comienza la competencia este año?

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y dónde ver la pretemporada de la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: días, horarios y dónde ver la pretemporada de la Fórmula 1

Lo más popular
En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo
1

En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán
2

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano
3

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos
4

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: No podemos joder a toda la comunidad
5

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: "No podemos joder a toda la comunidad"

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”
6

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”

Más Noticias
Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

En el Congreso trataron de “lomo virgen” al tucumano Gerardo Huesen y el debate terminó en escándalo

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: No podemos joder a toda la comunidad

El dueño de la Línea 8 pidió desenmascarar la “mafia” del transporte en Tucumán: "No podemos joder a toda la comunidad"

Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

Detuvieron al príncipe Andrés en Reino Unido por su vínculo con Jeffrey Epstein

“No es normal que Mbappé viva con un travesti”: las escandalosas declaraciones de Chilavert en apoyo a Prestianni

“No es normal que Mbappé viva con un travesti”: las escandalosas declaraciones de Chilavert en apoyo a Prestianni

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Tucumán se encuentra bajo alerta meteorológica por probables tormentas por la noche

Tucumán se encuentra bajo alerta meteorológica por probables tormentas por la noche

Comentarios