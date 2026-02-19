Franco Colapinto cerró la pretemporada en Bahréin con un sólido sexto puesto y el mejor registro de Alpine

Franco Colapinto puso punto final a su participación en la pretemporada de Fórmula 1 con una actuación destacada en Bahréin. El piloto de Alpine terminó sexto en la segunda tanda del día y cerró su última jornada de ensayos con un rendimiento consistente, que incluyó el mejor tiempo de la escudería francesa en todos los tests.
En el Circuito Internacional de Sakhir, Colapinto marcó una vuelta de 1:33.818 y completó un total de 120 giros, uno de los mayores registros de la jornada. Su marca lo dejó a poco más de un segundo del líder, el italiano Kimi Antonelli, que encabezó la tabla con Mercedes.
El argentino cumplió con el programa completo del equipo, que incluyó tandas largas, pruebas de configuración y una simulación de clasificación en el tramo final. El Alpine mostró un funcionamiento confiable durante todo el día, sin inconvenientes mecánicos, y permitió avanzar en el desarrollo del A526 antes del inicio de la temporada.
Por delante de Colapinto terminaron Antonelli, Oscar Piastri, Max Verstappen, Lewis Hamilton y Lando Norris. Detrás del argentino se ubicaron Nico Hülkenberg, George Russell, Esteban Ocon y Liam Lawson.
El sexto lugar también confirmó al piloto argentino como uno de los referentes de la zona media, con una diferencia menor respecto a los equipos que dominaron los ensayos. Además, el tiempo conseguido representó el mejor registro de Alpine en toda la pretemporada, una señal positiva para la escudería tras un año anterior complicado.
Con esta jornada, Colapinto concluyó su trabajo en Bahréin. El viernes, el encargado de girar será su compañero Pierre Gasly, mientras el equipo continuará con la puesta a punto final antes del comienzo del campeonato, que tendrá su primera fecha entre el 6 y el 8 de marzo en Australia.