Qué cambiará para los repartidores de Rappi, Uber y otras plataformas tras la reforma laboral con media sanción

La reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado establece por primera vez un marco legal específico para repartidores y conductores de aplicaciones como Rappi, Uber, PedidosYa y Cabify.
El proyecto define expresamente derechos y obligaciones que hasta ahora no estaban regulados y ratifica que estos trabajadores no son empleados en relación de dependencia, sino “prestadores independientes de plataformas tecnológicas”.
Qué establece la reforma para los repartidores y conductores
El texto define al “prestador independiente de plataformas tecnológicas” como la persona que presta servicios de reparto o movilidad de manera autónoma a través de una aplicación.
Entre los principales cambios y precisiones, se destacan:
1. Libertad de conexión y elección de horarios
Los trabajadores podrán:
Conectarse libremente a una o varias plataformas.
Elegir sus propios horarios y tiempos de conexión.
Aceptar o rechazar pedidos sin necesidad de justificar su decisión.
Interrumpir el uso de la app sin aviso previo (salvo responsabilidades civiles).
La norma refuerza la autonomía del repartidor y deja explícito que no existe subordinación ni dependencia laboral.
2. Elección del medio de transporte
El prestador podrá definir el vehículo que utilice (bicicleta, moto, auto u otro habilitado), siempre que cumpla con los requisitos legales vigentes.
3. Transparencia en los criterios de la plataforma
Las plataformas deberán informar de manera clara y digital:
Los criterios de categorización y agrupación de servicios.
Los motivos de suspensión o restricción, total o parcial, de la cuenta.
Además, deberán ofrecer canales de atención con operadores humanos para que el trabajador pueda pedir explicaciones y ejercer su derecho a réplica.
4. Portabilidad de datos
Los repartidores y conductores podrán solicitar la portabilidad de sus datos en un formato estructurado y de uso común, lo que facilitará trasladar su historial y actividad a otras plataformas.
5. Capacitaciones obligatorias y gratuitas
Las plataformas deberán ofrecer:
Formación inicial sobre el uso de la app.
Capacitación en interacción con usuarios.
Programas de seguridad vial.
Información sobre normativa de tránsito y buenas prácticas.
El costo de estas capacitaciones estará a cargo de las empresas.
6. Seguro de accidentes personales
El proyecto incluye un capítulo específico sobre cobertura de riesgos.
Las plataformas deberán garantizar un seguro de accidentes personales que contemple:
Fallecimiento accidental.
Incapacidad total o parcial permanente.
Gastos médicos y farmacéuticos.
Costos funerarios.
La responsabilidad económica del seguro será de “libre acuerdo entre las partes”, sin que esto implique relación laboral.
Obligaciones para las plataformas
Entre los deberes que impone la reforma a las empresas figuran:
Brindar información suficiente antes de que el prestador acepte o rechace un pedido.
Respetar la libertad de conexión.
Facilitar elementos de seguridad vial.
Contar con mecanismos digitales simples y accesibles para reclamos de usuarios.
Ofrecer canales de asistencia para los trabajadores.
Obligaciones de los repartidores y conductores
Por su parte, los prestadores independientes deberán:
Ser titulares de su cuenta.
Estar inscriptos ante las autoridades fiscales.
Cumplir con sus obligaciones tributarias y de seguridad social.
Realizar aportes para acceder a la Prestación Básica Universal (PBU), retiro por invalidez o pensión por fallecimiento.
Tener cuenta bancaria o billetera electrónica con CBU o CVU informada.
Respetar las normas de tránsito.
Propinas, ingresos y autonomía
La reforma establece que:
Los trabajadores conservarán el 100% de las propinas.
Podrán cobrar su retribución a través de la aplicación.
No habrá obligación de conectarse con una frecuencia mínima.
Podrán elegir la zona de operación dentro del área habilitada.
Podrán decidir el recorrido, incluso utilizando sistemas de navegación alternativos.
El contexto económico de los repartidores
En diciembre de 2025, un repartidor necesitó completar en promedio 454 pedidos para cubrir el costo de la Canasta Básica Total de un hogar tipo de cuatro personas, según el índice APP (Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio) de la Fundación Encuentro.
Aunque el indicador mostró cierta mejora respecto de meses anteriores, también evidenció una creciente desigualdad entre las condiciones que ofrecen distintas plataformas.
Qué falta para que entre en vigencia
El proyecto aún debe debatirse en la Cámara de Diputados. Si obtiene sanción definitiva, el nuevo régimen establecerá por primera vez reglas claras para un sector que creció de forma acelerada en los últimos años y que hasta ahora operaba en una zona gris legal.
La discusión de fondo sigue abierta: cómo equilibrar flexibilidad y protección social en el trabajo de plataformas sin convertir automáticamente la relación en empleo formal.