Todos los detalles de cómo será la regulación de Uber y el resto de las apps en San Miguel de Tucumán

El presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri, confirmó que el cuerpo legislativo ingresó en la recta final para aprobar la tan esperada regulación de Uber, Didi, Cabify y el resto de las plataformas de transporte que operan en la capital. “Estamos en un 95% de acuerdo entre los concejales, faltan ultimar algunos detalles”, sostuvo en diálogo con LA GACETA.
Según adelantó, el Concejo sesionará exclusivamente para prorrogar el período de sesiones ordinarias hasta el 23 de diciembre, con el fin de garantizar el tratamiento de temas clave: la ordenanza que regulará las plataformas, el sistema de transporte y el presupuesto municipal enviado por el Ejecutivo. “Tenemos la obligación de darles un marco regulatorio”, aclaró.
Juri dijo que el avance del proyecto respondió tanto a la necesidad de formalizar un servicio elegido masivamente por los usuarios como a la urgencia de ordenar un mercado que hoy funciona “en la informalidad”.
“No podemos negar la realidad: el usuario elige estas plataformas. Lo que tenemos que dar es el marco regulatorio, el resguardo del trabajador y, fundamentalmente, del usuario”, afirmó.
Inicialmente la discusión se limitaba a los viajes en auto, pero en la última semana los concejales sumaron también la regulación de Moto Uber y servicios similares. “Es una realidad que está en la calle”, explicó Juri.
Sin cupos y bajo la órbita del Sutrappa
Uno de los puntos salientes del consenso alcanzado es que no habrá cupos para las aplicaciones. Según detalló el presidente del Concejo, no existe hoy un registro preciso de cuántos autos y motos trabajan mediante aplicaciones, por lo que fijar un límite sería “antojadizo”.
“El municipio podrá evaluar más adelante si cupifica o no, cuando ya tenga datos reales. Pero hoy el consenso es no establecer cupos”, indicó.
Lo que sí quedó definido es que todo vehículo de plataforma quedará bajo control del Sutrappa, al igual que los taxis. Las empresas de apps deberán inscribirse en la Municipalidad y tributar por su actividad, informando periódicamente la cantidad de unidades en servicio.
Requisitos, controles y multas
La ordenanza establecerá requisitos claros para autos y motos, similares a los que hoy se exigen al servicio de taxis: Seguro obligatorio para el conductor y el pasajero transportado.
En el caso de motos: cilindrada mínima, modelo y antigüedad.
Para autos: condiciones técnicas y de seguridad, alineadas con las exigencias vigentes en el transporte público.
También se prevé un esquema de multas más severas para quienes incumplan la normativa. El control operativo quedará a cargo del Ejecutivo municipal, a través del Sutrappa.
Empleo y situación económica
Juri destacó el rol social que estas plataformas tienen hoy, especialmente entre jóvenes que encuentran allí una fuente de ingresos. “Queremos sacarlos de la informalidad. Que trabajen de forma legal, cumpliendo con los requisitos y aportando el tributo correspondiente”, señaló.
Boleto y presupuesto: lo que viene
El Concejo también analiza el pedido de incremento del boleto elevado por Aetat. Según Juri, la actualización no podrá superar la inflación interanual y será aún menor: “El estudio de costos marca una tarifa de más de 2.000 pesos, pero AETAT pide 1.600. Sin embargo, el incremento no podrá ser mayor que la inflación, y será inferior a ese índice.”