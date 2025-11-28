Todos los detalles de cómo será la regulación de Uber y el resto de las apps en San Miguel de Tucumán

El presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri, confirmó que el cuerpo legislativo ingresó en la recta final para aprobar la tan esperada regulación de Uber, Didi, Cabify y el resto de las plataformas de transporte que operan en la capital. “Estamos en un 95% de acuerdo entre los concejales, faltan ultimar algunos detalles”, sostuvo en diálogo con LA GACETA.