Cuánto hay que pagar de monotributo en febrero 2026: una por una, todas las categorías

Los inscriptos en el monotributo deben afrontar una carga mensual de acuerdo a su nivel de facturación. Para conocer en qué categoría se encuentra cada tributista, hay una serie de consideraciones que se deben tener presentes además de los ingresos anuales. También inciden la superficie afectada a la actividad, alquileres pagados o cantidad de energía eléctrica consumida en un año.
Los valores actualizados impactarán de lleno en el monotributo de diciembre. Las actualizaciones alcanzan todas las escalas del sistema. Por lo pronto, se informó que los valores actuales se mantendrán, por lo menos, hasta agosto de este año. Después del período que se fijó, el Gobierno nacional podrá abrir nuevamente las tratativas para analizar los montos y límites que considere correspondientes.
Cuánto pagan las categorías del monotributo en febrero 2026
La buena noticia para los inscriptos es que la última actualización realizada elevó los máximos de ingresos permitidos para cada escala. Aunque aumentó el precio que deben pagar los monotributistas mensualmente, también permitió que pudieran registrar mayores ganancias. De este modo quedaron los topes anuales:
- Categoría A: hasta $10.277.988,13
- Categoría B: hasta $15.058.447,71
- Categoría C: hasta $21.113.696,52
- Categoría D: hasta $26.212.853,42
- Categoría E: hasta $30.833.964,37
- Categoría F: hasta $38.642.048,36
- Categoría G: hasta $46.211.109,37
- Categoría H: hasta $70.113.407,33
- Categoría I: hasta $78.479.211,62
- Categoría J: hasta $89.872.640,30
- Categoría K: hasta $108.357.084,05
Para abonar un mensual, se distingue entre quienes prestan servicios o quienes venden un producto. Estas son las categorías y el mensual correspondiente:
- Categoría A: $4.780,46
- Categoría B: $9.082,88
- Categoría C: $15.616,17 en servicios / $14.341,38 en ventas
- Categoría D: $25.495,79 en servicios / $23.742,95 en ventas
- Categoría E: $47.804,60 en servicios / $37.924,28 en ventas
- Categoría F: $67.245,13 en servicios / $49.398,08 en ventas
- Categoría G: $122.379,76 en servicios / $61.189,87 en ventas
- Categoría H: $350.567,04 en servicios / $175.283,51 en ventas
- Categoría I: $697.150,35 en servicios / $278.860,14 en ventas
- Categoría J: $836.580,42 en servicios / $334.632,18 en ventas
- Categoría K: $1.171.212,59 en servicios / $390.404,20 en ventas