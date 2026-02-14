Cuánto hay que pagar de monotributo en febrero 2026: una por una, todas las categorías

Los valores actualizados impactarán de lleno en el monotributo de diciembre. Las actualizaciones alcanzan todas las escalas del sistema. Por lo pronto, se informó que los valores actuales se mantendrán, por lo menos, hasta agosto de este año. Después del período que se fijó, el Gobierno nacional podrá abrir nuevamente las tratativas para analizar los montos y límites que considere correspondientes.