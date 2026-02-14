Secciones
Cuánto hay que pagar de monotributo en febrero 2026: una por una, todas las categorías

Tras la última actualización de topes y montos, conocé cuánto deberán abonar los pequeños contribuyentes este mes y cuáles son los nuevos límites de facturación anual que rigen hasta agosto.

Cuánto hay que pagar de monotributo en febrero 2026: una por una, todas las categorías Foto: Countax
Por Milagro Corbalán Hace 50 Min

Los inscriptos en el monotributo deben afrontar una carga mensual de acuerdo a su nivel de facturación. Para conocer en qué categoría se encuentra cada tributista, hay una serie de consideraciones que se deben tener presentes además de los ingresos anuales. También inciden la superficie afectada a la actividad, alquileres pagados o cantidad de energía eléctrica consumida en un año.

Monotributo: cómo hacer una recategorización y cuáles son las escalas que rigen desde febrero 2026

Los valores actualizados impactarán de lleno en el monotributo de diciembre. Las actualizaciones alcanzan todas las escalas del sistema. Por lo pronto, se informó que los valores actuales se mantendrán, por lo menos, hasta agosto de este año. Después del período que se fijó, el Gobierno nacional podrá abrir nuevamente las tratativas para analizar los montos y límites que considere correspondientes.

Cuánto pagan las categorías del monotributo en febrero 2026

La buena noticia para los inscriptos es que la última actualización realizada elevó los máximos de ingresos permitidos para cada escala. Aunque aumentó el precio que deben pagar los monotributistas mensualmente, también permitió que pudieran registrar mayores ganancias. De este modo quedaron los topes anuales:

- Categoría A: hasta $10.277.988,13

- Categoría B: hasta $15.058.447,71

- Categoría C: hasta $21.113.696,52

- Categoría D: hasta $26.212.853,42

- Categoría E: hasta $30.833.964,37

- Categoría F: hasta $38.642.048,36

- Categoría G: hasta $46.211.109,37

- Categoría H: hasta $70.113.407,33

- Categoría I: hasta $78.479.211,62

- Categoría J: hasta $89.872.640,30

- Categoría K: hasta $108.357.084,05

Para abonar un mensual, se distingue entre quienes prestan servicios o quienes venden un producto. Estas son las categorías y el mensual correspondiente:

- Categoría A: $4.780,46

- Categoría B: $9.082,88

- Categoría C: $15.616,17 en servicios / $14.341,38 en ventas

- Categoría D: $25.495,79 en servicios / $23.742,95 en ventas

- Categoría E: $47.804,60 en servicios / $37.924,28 en ventas

- Categoría F: $67.245,13 en servicios / $49.398,08 en ventas

- Categoría G: $122.379,76 en servicios / $61.189,87 en ventas

- Categoría H: $350.567,04 en servicios / $175.283,51 en ventas

- Categoría I: $697.150,35 en servicios / $278.860,14 en ventas

- Categoría J: $836.580,42 en servicios / $334.632,18 en ventas

- Categoría K: $1.171.212,59 en servicios / $390.404,20 en ventas

