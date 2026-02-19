Secciones
Entradas secretas a Buckingham y el "Lolita Express": las pruebas que llevaron al Príncipe Andrés a la cárcel

Según informó la BBC, el exduque de York quedó bajo custodia este jueves por presuntas irregularidades vinculadas a delitos sexuales.

Hace 2 Hs

La policía británica detuvo al príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, en el marco de la investigación sobre la red del financista Jeffrey Epstein. Según informó la BBC, el exduque de York quedó bajo custodia este jueves por presuntas irregularidades vinculadas a delitos sexuales.

Un comunicado de la policía de Thames Valley confirmó la detención de un hombre de unos sesenta años en Norfolk bajo sospecha de conducta indebida en un cargo público. Las autoridades señalaron que se están realizando registros en domicilios de Berkshire y Norfolk, mientras el individuo permanece bajo custodia.

La detención se dio en el día de su cumpleaños número 66, que busca profundizar en los contactos, encuentros y posibles implicaciones del miembro de la familia real británica en el entramado que rodeó al financista. El caso del príncipe Andrés se concretó luego de que el Departamento de Justicia estadounidense hiciera públicos millones de documentos, incluidos correos electrónicos y otras comunicaciones.

Contexto de la detención: ¿un facilitador de vínculos políticos para Jeffrey Epstein?

Después de un fin de semana marcado por nuevas revelaciones sobre la etapa en la que Andrés mantenía amistad con Epstein. Entre correos electrónicos y otras comunicaciones, se apunta que el príncipe podría haber compartido información sensible del gobierno británico con Epstein mientras ejercía como Representante Especial para Comercio Internacional e Inversión, cargo que ocupó entre 2001 y 2011.

El debate en el Reino Unido se intensificó debido a que los viajes de Andrés fueron financiados con fondos públicos. Tambien, se influye un informe del Tesoro británico sobre la crisis financiera de Islandia, supuestamente enviado a un banquero vinculado a Epstein, y comunicaciones del Royal Bank of Scotland que habrían llegado a manos del financiero a través de un asesor del príncipe; Epstein habría colaborado en la agenda del príncipe en una misión comercial a China en 2010.

Los crímenes sexuales en los que esta involucrado Andrés

Andrés enfrenta investigaciones sobre su vida personal. La policía de Thames Valley analiza información relativa al ingreso de mujeres a su residencia en Windsor para sostener encuentros con él. Este proceso se encuentra actualmente en una fase preliminar.

Nuevos datos señalan que el exduque utilizó el avión privado de Epstein (llamado "Lolita Express") para trasladar jóvenes a Reino Unido. Según estos reportes, las mujeres ingresaban al Palacio de Buckingham por accesos secundarios para evadir los controles de seguridad. Documentos del Departamento de Justicia estadounidense contienen invitaciones de Andrés a Epstein y a una ciudadana rumana para cenar en el palacio en 2010, fecha posterior a la condena de Epstein por delitos sexuales.

Testimonios en medios británicos indican que el príncipe estableció un sistema de códigos y mensajes cifrados para gestionar el arribo de estas personas. El personal de palacio siguió estas instrucciones durante varios años para garantizar la discreción de los ingresos.

