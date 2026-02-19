Entradas secretas a Buckingham y el "Lolita Express": las pruebas que llevaron al Príncipe Andrés a la cárcel

El debate en el Reino Unido se intensificó debido a que los viajes de Andrés fueron financiados con fondos públicos. Tambien, se influye un informe del Tesoro británico sobre la crisis financiera de Islandia, supuestamente enviado a un banquero vinculado a Epstein, y comunicaciones del Royal Bank of Scotland que habrían llegado a manos del financiero a través de un asesor del príncipe; Epstein habría colaborado en la agenda del príncipe en una misión comercial a China en 2010.