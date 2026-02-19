¿Cuántos abdominales diarios ayudan a bajar la panza?

Según especialistas en salud y organizaciones como la Mayo Clinic, los abdominales ayudan a tonificar y fortalecer los músculos, pero la reducción de la grasa abdominal depende de múltiples factores, como la alimentación, el gasto calórico total y la actividad física general. Por eso, la cantidad diaria de repeticiones es solo una parte de un enfoque más amplio para mejorar la composición corporal.