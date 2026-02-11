Cómo bajar la panza y evitar dolores lumbares con una rutina simple en casa

Se traduce como “insecto” o “bicho muerto”. Se realiza empezando boca arriba en postura de mesa con las piernas y los brazos extendidos también hacia arriba. Las extremidades deben formar ángulos de 90° y deben permanecer paralelas entre sí. Para moverse hay que llevar una pierna estirada hacia adelante y el brazo contrario hacia atrás haciendo fuerza con el abdomen para que la lumbar no se levante del suelo. Se pueden hacer dos o tres series de10 repeticiones con cada lado.