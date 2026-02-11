Secciones
Cómo bajar la panza y evitar dolores lumbares con una rutina simple en casa

Controlar los músculos del cuerpo es esencial para impedir que las lesiones afecten otras zonas con movimientos incorrectos.

Hace 1 Hs

Los ejercicios para eliminar la grasa abdominal ingresaron a la categoría de los más difíciles. Es que claramente, trabajar algunas regiones del abdomen puede costar demasiado, pero es necesario para fortalecer músculos del core, mejorar la postura, la estabilidad y hasta evitar lesiones de espalda.

Hacer ejercicios para fortalecer los abdominales tiene algunas complejidades. Requiere un esfuerzo constante y una dieta que acompañe para reducir la grasa de la región. Además, se presenta la dificultad propia que se da al trabajar con varios músculos a la vez. Pero estos ejercicios para hacer en casa son sencillos y no requieren de un espacio especial.

Cinco ejercicios para quemar grasa abdominal en casa

Plancha

Es uno de los ejercicios de fuerza básicos para trabajar el abdomen. Tiene muchas variaciones para que tu entrenamiento sea más amigable. Lo ideal es mantener la posición de plancha durante 30 a 60 segundos en tres series y  luego descansar.

Mountain climbers

Traducido al español como “escaladores de montañas” es un ejercicio de movimientos que puede resultar un poco más exigente para quienes no tienen experiencia. Parte de hacer una plancha alta –espalda recta y el peso recargado sobre los brazos bien estirados– llevando de forma alterna las rodillas hacia el pecho con movimientos enpergicos. Podés ejercitar 40 segundos seguidos y descansar 20.

Criss corss

Es un ejercicio que consiste en tocar una rodilla flexionada con el codo contrario mientras la otra pierna se extiende hacia adelante y el otro codo se lleva hacia atrás. La espalda superior debe estar elevada del suelo y la lumbar pegada.

Bird dog

Es ideal para evitar lesiones en el cuello o espalda. Se trabaja partiendo de una postura a cuatro patas. Consiste en extender un brazo y la pierna contraria para activar el abdomen. De este modo, quedarás parado sobre una pierna practicando el equilibrio. Se puede hacer dos series de 10 repeticiones cambiando la pierna y el brazo para ejercitar por igual ambas partes del cuerpo.

Dead bug

Se traduce como “insecto” o “bicho muerto”. Se realiza empezando boca arriba en postura de mesa con las piernas y los brazos extendidos también hacia arriba. Las extremidades deben formar ángulos de 90° y deben permanecer paralelas entre sí. Para moverse hay que llevar una pierna estirada hacia adelante y el brazo contrario hacia atrás haciendo fuerza con el abdomen para que la lumbar no se levante del suelo. Se pueden hacer dos o tres series de10 repeticiones con cada lado.

