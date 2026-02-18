Milei atacó al dueño de Fate y el Gobierno denuncia una “medida política” detrás del cierre

Antes de viajar a los Estados Unidos para iniciar una gira oficial, el mandatario utilizó sus redes sociales para cuestionar con dureza a la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla. En línea con el estilo que ya había mostrado en su cruce con Paolo Rocca, Milei apeló al sarcasmo y publicó un mensaje donde redefinió las siglas de Fate como “Fábrica Argentina de Tarifas Exageradas”.