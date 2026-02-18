Cierre de Fate: Vargas Aignasse cuestionó al Gobierno Nacional y reclamó políticas para sostener el trabajo

El dirigente peronista Gerónimo Vargas Aignasse expresó su profunda preocupación ante el cierre de la planta de Fate y la incertidumbre laboral que afecta a cientos de trabajadores y sus familias, en un contexto económico nacional cada vez más complejo.
“Cada fábrica que cierra en la Argentina no es solo un número en una estadística: son familias que pierden estabilidad, comercios que venden menos y comunidades que se debilitan”, señaló.
Vargas Aignasse advirtió que la situación de la industria nacional se agrava por la falta de políticas de protección al empleo y a la producción. “La Argentina necesita previsibilidad, inversión y un Estado que cuide el trabajo argentino. Sin industria no hay desarrollo posible ni futuro para miles de jóvenes”, afirmó.
En relación con las declaraciones del presidente Javier Milei sobre este tema, sostuvo que “no se puede naturalizar el cierre de fábricas ni relativizar el impacto social de estas decisiones. Gobernar también es comprender el drama humano detrás de cada puesto de trabajo que se pierde”.
“Las discusiones ideológicas no pueden estar por encima de la realidad de la gente. Cuando se cierra una empresa, lo que se apaga es la esperanza de cientos de hogares. El Estado nacional debe generar condiciones para sostener el empleo y defender la producción”, agregó.
Finalmente, Vargas Aignasse remarcó la necesidad de un diálogo federal y productivo: “La salida es con más producción, más trabajo y más Argentina. Defender la industria nacional es defender el futuro”.