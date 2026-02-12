Polémica por la nueva película de Cumbres Borrascosas: ¿qué está dividiendo al público?

La controversia tras la elección del reparto de Cumbres Borrascosas

El debate principal surge a raíz de cierta diferencia etaria entre los artistas elegidos y sus roles originales. La intérprete femenina cuenta con treinta y cinco primaveras frente a un compañero que todavía no alcanza esa cifra. A pesar de tal brecha cronológica, la intensidad emocional permite sumergirse por completo dentro de esta trama romántica. "Los personajes son sensiblemente más jóvenes que los intérpretes, pero eso no impide que uno entre de lleno en lo que aquí se cuenta", explicó Alba Correa.