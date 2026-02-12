Secciones
Polémica por la nueva película de Cumbres Borrascosas: ¿qué está dividiendo al público?

Emerald Fennell, la directora, avisó de que la adaptación de Cumbres borrascosas que preparaba iba a ser una aproximación personalísima.

Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

La industria cinematográfica aguarda con gran expectación un estreno perteneciente a la última obra dirigida mediante la cineasta británica este febrero. Dicha pieza representa una visión sumamente íntima sobre el clásico literario creado por su autora original. Emerald Fennell avisó de que la adaptación de Cumbres borrascosas que preparaba iba a ser una aproximación personalísima a cómo ella misma se obsesionó con la novela de Emily Brontë cuando solo era una adolescente.

El elenco principal asume la responsabilidad de liderar un proyecto que rompe cualquier molde tradicional previo. El filme llegará a las salas comerciales el próximo trece del mes actual bajo el sello Warner Bros. "Jacob Elordi y Margot Robbie llevan sobre los hombros el peso de una adaptación que huye de convencionalismos y se atreve con todo lo que se le pone por delante", aseguró Alberto Sisí Sánchez.

¿Qué tiene de especial la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas?

La producción dura más de ciento veinte minutos cargados con un ritmo frenético para atrapar al público asistente. El vestuario diseñado por Jacqueline Durran utiliza materiales sintéticos mientras la música corre bajo el cargo perteneciente a la cantante Charli XCX

La filmación respeta los riscos naturales de Yorkshire aunque introduce elementos modernos totalmente inesperados. Este relato mantiene coherencia estética con trabajos anteriores como Saltburn o Una joven prometedora.

La controversia tras la elección del reparto de Cumbres Borrascosas

El debate principal surge a raíz de cierta diferencia etaria entre los artistas elegidos y sus roles originales. La intérprete femenina cuenta con treinta y cinco primaveras frente a un compañero que todavía no alcanza esa cifra. A pesar de tal brecha cronológica, la intensidad emocional permite sumergirse por completo dentro de esta trama romántica. "Los personajes son sensiblemente más jóvenes que los intérpretes, pero eso no impide que uno entre de lleno en lo que aquí se cuenta", explicó Alba Correa.

Los seguidores de las letras inglesas percibirán figuras alejadas del imaginario colectivo habitual. Tanto los protagonistas masculinos como femeninos muestran matices ajenos a las descripciones clásicas pertenecientes a su creadora. El vínculo prohibido entre el joven huérfano y su compañera constituye el eje central de esta obsesión infinita. 

