La desconocida razón por la que los aviones no vuelan en línea recta sobre el Pacífico

Aunque parezca la ruta más directa, los vuelos entre América y Asia evitan cruzar el océano Pacífico por razones vinculadas a la seguridad, la eficiencia y la forma de la Tierra.

Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

A simple vista, muchos vuelos intercontinentales entre América y Asia parecen “rodear” el océano Pacífico en lugar de atravesarlo de forma directa. Sin embargo, lo que en un mapa plano luce como un desvío responde, en realidad, a la geometría del planeta: la distancia más corta entre dos puntos sobre una esfera no es una línea recta, sino un arco conocido como círculo máximo, que en algunos casos se aproxima al Ártico y reduce el trayecto real.

El Pacífico esconde olas de 35 metros: satélites confirman un fenómeno aterrador y extremo

A esa lógica matemática se suman criterios de seguridad y eficiencia. Las aerolíneas diseñan sus rutas para mantenerse relativamente cerca de aeropuertos alternativos ante eventuales emergencias, cumplir con las regulaciones ETOPS que limitan la distancia respecto de una pista apta y aprovechar corrientes en chorro favorables, además de evitar zonas con condiciones meteorológicas adversas sobre el océano abierto.

¿Por qué los aviones esquivan el océano Pacífico en vuelos entre América y Asia?

Una de las razones principales tiene que ver con la geometría de la Tierra: la ruta más corta entre dos puntos sobre la superficie de una esfera no es una línea recta en un mapa plano, sino un arco conocido como “círculo máximo”. Esta trayectoria curva, que en algunos casos pasa cerca del Ártico, reduce la distancia real recorrida y mejora la eficiencia del vuelo, con ahorros de tiempo y combustible para las aerolíneas.

Además de la curvatura terrestre, los planificadores de rutas aéreas priorizan mantener el vuelo relativamente cerca de aeropuertos alternativos, en caso de emergencias. La vasta extensión del océano Pacífico central ofrece muy pocos puntos de aterrizaje posibles en un hipotético fallo técnico o situación médica a bordo, lo que obligaría a desviarse grandes distancias para alcanzar tierra firme.

Ese mismo principio se integra en las regulaciones de seguridad aeronáutica, como las normas ETOPS (Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards), que limitan cuánto tiempo puede volar un avión bimotor alejado de un aeropuerto. Aunque las aeronaves más modernas poseen certificaciones extendidas, las rutas suelen diseñarse para asegurar la proximidad a múltiples aeródromos.

También influyen las corrientes de aire y el clima. Las rutas que siguen los aviones transpacificos se ajustan para aprovechar las corrientes en chorro cuando viajan hacia el este, reduciendo el consumo de combustible, y para evitar condiciones meteorológicas difíciles, como turbulencias u otras inestabilidades frecuentes sobre el océano abierto.

En conjunto, estas variables explican por qué muchos vuelos intercontinentales parecen “esquivar” el Pacífico en lugar de atravesarlo de forma directa. Lo que puede parecer una trayectoria más larga en un mapa bidimensional es, en realidad, una ruta optimizada por la forma del planeta y por criterios de seguridad y eficiencia operativa.

