La desconocida razón por la que los aviones no vuelan en línea recta sobre el Pacífico

Una de las razones principales tiene que ver con la geometría de la Tierra: la ruta más corta entre dos puntos sobre la superficie de una esfera no es una línea recta en un mapa plano, sino un arco conocido como “círculo máximo”. Esta trayectoria curva, que en algunos casos pasa cerca del Ártico, reduce la distancia real recorrida y mejora la eficiencia del vuelo, con ahorros de tiempo y combustible para las aerolíneas.