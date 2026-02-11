El truco de la cucharada de azúcar para lavar las cortinas y dejarlas como nuevas

Antes de poner las cortinas en el lavarropas, es clave considerar la composición de la tela. Las fibras más naturales requieren mayor precaución y pueden presentar más inconvenientes durante el lavado. Para reducir la necesidad de planchado, se aconseja optar por cortinas 100% poliéster o con hasta un 30% de algodón. La combinación de materiales sintéticos y naturales permite aprovechar la textura del algodón y, al mismo tiempo, la capacidad del poliéster para resistir arrugas.