Comerse las uñas: los seis problemas de salud que puede provocar este hábito tan común como nocivo

Comerse las uñas, conocido como onicofagia, puede provocar infecciones, daños dentales y otros problemas de salud que muchas personas desconocen, según advierten especialistas.

Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Comerse las uñas es un hábito más común de lo que parece. Muchas personas lo hacen de forma automática, especialmente en momentos de estrés, ansiedad o aburrimiento. Aunque suele considerarse una costumbre inofensiva, este comportamiento puede tener consecuencias que van más allá de lo estético.

Especialistas en salud advierten que el mal hábito de comerse las uñas, conocido con el nombre onicofagia, puede afectar distintas partes del cuerpo, desde la piel hasta los dientes, e incluso aumentar el riesgo de infecciones. Además, puede darse a distintas edades, aunque tiene un 30% de presencia en niños, un 45% en edad adolescente y un 10% en personas mayores de 35 años, según datos difundidos por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

Los especialistas de la salud señalan que comerse las uñas es un hábito negativo para la salud en general. Esta costumbre no solo puede causar daños en las uñas sino que también impacta en los dientes, en la salud digestiva, en la respiración y hasta a nivel mental, según destaca la dermatóloga Lourdes Navarro Campoamor, de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

¿Te comes las uñas?: seis problemas de salud genera este hábito

Conviene saber cuáles son las contraindicaciones y riesgos para la salud de mantener esta costumbre:

Impacto psicológico: puede tratarse de un mecanismo ante situaciones de ansiedad y estrés por lo que mantener este hábito puede perpetuar el malestar psicológico

Problemas digestivos: al comernos las uñas ingerimos bacterias, hongos e impurezas a nuestra boca y estómago, incrementando las posibilidades de padecer infecciones digestivas

Problemas respiratorios: si las bacterias presentes en las uñas llegan al sistema respiratorio pueden aumentar las probabilidades de sufrir infecciones como amigdalitis o faringitis

Desarrollo de trastornos psicológicos: esta costumbre puede asociarse a trastornos de ansiedad o al trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) por lo que la consulta con un profesional es necesaria

Infecciones: el daño que podemos causar en los dedos al morder las uñas da lugar a que bacterias y hongos ingresen y generen infecciones

Problemas dentales: este hábito puede dañar los dientes, desgastarlos y hasta alterar su alineación

