Test de personalidad: mirá la imagen y descubrí tus deseos más profundos

Una imagen con dos opciones abrirá el juego para el autoconocimiento. Conocé qué significa la opción del beso y la montaña.

¿Beso o montaña? El dilema de un nuevo test de personalidad ¿Beso o montaña? El dilema de un nuevo test de personalidad
Hace 2 Hs

Este nuevo test de personalidad apunta a conocer cuáles son tus deseos más profundos en la vida. Sin un límite de tiempo que pueda condicionar tu respuesta, este ejercicio mentalpodrá resolverse de manera tranquila, sin mirar de reojo el reloj.

El desafío comienza a desarrollarse a partir de una instantánea. Implica poner la vista en este contenido multimedia que mezcla la imagen de un labio y dentro de él, una montaña. Sí, dos elementos completamente adversos que determinará los anhelos personales de cada persona.

Con un fondo completamente negro, la aparición del labio, que simulará la acción del beso, tiende a trascender más que la montaña, la cual se identifica por la cima de color blanco como si estaría nevada. Sin embargo, fruto de la curiosidad, las personas querrán saber qué es lo que se oculta dentro del reborde exterior.

Con el dilema planteado y las dudas que puedan surgir, los usuarios deberán dar su veredicto y, tras ello, conocerán qué significa cada opción y si se adapta a sus verdaderas intenciones.

Test visual: observá la foto y descubrí cuáles son tus deseos más profundos en la vida

El significado de cada elemento de esta imagen determinará qué tan profundos son tus deseos en la vida y cuáles son las causas que te empujan -o no- hacia ellos.

- Si elegiste la opción del beso: Sos una persona muy pendiente de tu estética. Le das mucha importancia a tu belleza interior y absorbes cualquier consejo que se te dé al respecto. Deseas con mucha fuerza alcanzar el éxito y vas detrás de eso, cueste lo que cueste. Tenés muy claro que querés para tu vida y nadie podrá cambiar tu opinión. Tenés una personalidad inquebrantable.

- Si elegiste la opción de la montaña: Tenés la necesidad de controlar absolutamente todo. Una de tus grandes dificultades es encerrarte en tus problemas y no poder encontrar una salida. Te aferras a lo material y a menudo te olvidas los lazos afectivos que realmente valen. Necesitás hacerte un tiempo, disfrutar unas vacaciones y así poder barajar nuevamente para centrarte en tus verdaderos objetivos.

